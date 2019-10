Agustin Almendra: Maak kennis met de 'nieuwe Riquelme' van Boca Juniors

Al op jonge leeftijd werd de tiener vergeleken met een van de beste Argentijnse middenvelders ooit en nu staan Europese topclubs voor hem in de rij.

profiteerde met de verkoop van Facundo Colidio al volop van de lichting jeugdspelers met geboortejaar 2000 en nu staat Agustin Almendra op.

Colidio leverde Boca 8 miljoen euro op en verliet zonder ooit een profwedstrijd te spelen naar Inter. Almendra wordt de volgende goudmijn, want hij wordt gevolgd door , en .

Hij werd als piepjonge speler al getipt voor de wereldtop en ondertussen is hij een vaste basisspeler voor de hoofdmacht van Boca, terwijl in februari pas zijn twintigste verjaardag kan vieren.

Almendra blinkt uit als centrale middenvelder en van hem wordt verwacht dat hij de duurste uitgaande transfer ooit gaat worden van de Argentijnse grootmacht.

Geboren in een klein stadje naast Buenos Aires, zette hij zijn eerste stappen op een voetbalveld bij Lanus, waar toenmalig mentor Roberto Madoery hem meenam naar .

De jeugdcoach kreeg vervolgens een rol aangeboden bij Xeneize (jeugdopleiding van Boca) en natuurlijk kon hij zijn oogappel niet achterlaten.

"Spelers zoals hij zijn zeldzaam op die leeftijd", blikt Diego Meirinho, een andere jeugdtrainer terug. "Het was bijzonder. Hij had een speciale manier van rennen en heeft dat nog steeds. Hij jogt en beweegt zijn knieën niet - Het is raar!"

Zijn eerste seizoen bij de jeugd van Boca leverde hem meteen een titel op en bij de Onder-14, Onder-15 en Onder-17 was het andermaal raak voor de jonge groeibriljant.

"We zagen bij hem dingen terug die Riquelme deed, hoe hij de bal bij zich hield...", memoreert Roberto Passucci, die Almendra bij de Onder-16 onder zijn hoede had.

"Als hij dan op het middenveld de bal kreeg en om zich heen keek, was het geweldig om te zien wat hij allemaal deed in een dominant spelend team."

In 2017 tekende Almendra zijn eerste profcontract en mocht hij meetrainen met de reserves. Binnen een jaar mocht hij echter in april al debuteren bij de hoofdmacht, tegen zijn oude club Independiente.

Hij zou dat seizoen als invaller nog drie wedstrijden meepakken in een tijd waarin hij veelvuldig werd vergeleken met -ster Rodrigo Bentancur.

Almendra voelt zich voor zijn eigen strafschopgebied net zo gemak als bij het zestienmeter gebied van de tegenstander. Hij is dus een echte box-to-box-speler met longen van een paard.

Daarnaast heeft hij een enorm goede tackle, prima dribbles en het vermogen om zowel korte als lange passes bijzonder zuiver te versturen, terwijl hij ook een prima afstandsschot in huis heeft.

Sinds zijn debuutseizoen is hij uitgegroeid tot een vaste waarde voor Boca, waar hij in 2018 zelfs mocht spelen in de beruchte finale van de Copa Libertadores tegen .

Knieproblemen spelen hem zo nu en dan parten, maar dat weerhoudt clubs als Barcelona, PSG, Manchester City en er niet van om hem nauwgezet te volgen.

Goal kon eerder al bevestigen dat Barcelona en al gesprekken over een winterse transfer van Almendra hebben gevoerd met de clubleiding van Boca.

In de zomer leek de echter de vervolgbestemming van de talentvolle Argentijn te worden. Boca-voorzitter Daniel Angelici zei het volgende tegen Radio La Red:

'We hebben veel geïnteresseerden voor Almendra, maar Napoli heeft tot nu toe het meest concrete voorstel gedan. We analyseren de aanbiedingen, maar het ziet ernaar uit dat hij gaat vertrekken."

Uiteindelijk slaagde Boca Juniors er in hem nog minimaal een half jaar te behouden en in de huidige markt wordt zijn waarde geschat op 27 miljoen euro, hetgeen overweegt te betalen.

Vooralsnog gaat Almendra uitstekend om met het stempel van 'nieuwe Riquelme' en dat doet vermoeden dat hij ook in Europa zijn mannetje gaat staan als het binnenkort tot een oversteek komt.