Agüero zet met individuele prijs Premier League-record neer

Sergio Agüero is voor de zevende keer in zijn carrière uitgeroepen tot speler van de maand in de Premier League.

De 31-jarige Argentijn maakte in januari zes doelpunten in slechts drie competitiewedstrijden van . Tegen Aston Villa had hij met drie treffers een groot aandeel in de 1-6 overwinning van The Citizens. Agüero heeft de trofee nu zeven keer gewonnen, waarmee hij Harry Kane en Steven Gerrard (allebei zes) is gepasseerd.

Agüero werd in oktober 2013 voor het eerst uitgeroepen tot speler van de maand in de Premier League. Daarna was hij ook de beste in november 2014, januari en april 2016, januari 2018 en februari 2019.

Met zijn tweede treffer op Villa Park zette de topschutter ook al een record neer, want hij loste Thierry Henry af als beste buitenlandse topscorer in de Premier League-geschiedenis. Inmiddels staat de teller van de Zuid-Amerikaan op 180 goals. Alleen Andy Cole (187), Wayne Rooney (208) en Alan Shearer (260) staan boven hem.

Na 25 speelronden in de Engelse competitie staat Agüero op de tweede plaats op de topscorerslijst. Jamie Vardy voert het lijstje aan met zeventien doelpunten, terwijl de aanvaller van Manchester City er zestien heeft gemaakt. Agüero werd één keer topscorer van de Premier League, in het seizoen 2014/15 (26 goals).

Manchester City speelt zondag een thuiswedstrijd tegen . Twee weken later is de volgende tegenstander (uit), dat twee punten minder heeft en op de derde plek staat.