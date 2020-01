Agüero versterkt zijn status als Premier League-legende

De topschutter van Manchester City is nu de meest productieve buitenlandse doelpuntenmaker en de speler met de meeste hattricks in de Premier League.

Sergio Agüero bevestigde zondag officieel wat eigenlijk al lang bekend is, namelijk dat hij de grootste buitenlandse doelpuntenmaker in de historie van de Premier League is.

Met een fraai schot van net buiten de zestien, die keeper Orjan Nyland alleen maar in de bovenhoek kon duwen, scoorde de Argentijn zeer fraai tegen Aston Villa.

Dat betekende een evenaring van het record van Thierry Henry, die met 175 treffers de meest productieve buitenlandse speler in de Premier League was.

De tweede helft was amper dertien minuten oud toen Agüero het record zelf in handen kreeg. Na een korte dribbel gaf hij Nyland met een geplaatst schot met binnenkant voet geen kans.

Het was een doelpunt zoals de briljante Zuid-Amerikaan ze al tientallen keren heeft gemaakt. Zijn snelheid in de kleine ruimte en zijn lage zwaartepunt zijn moeilijk te verdedigen, want met zijn kracht weet Agüero de bal altijd af te schermen.

De topschutter snelde meteen richting de meegereisde fans van City, die in Birmingham de hele middag zijn naam al scandeerden.

David Silva vierde het feestje graag mee. De Spanjaard gaf de slimme steekpass voor Agüero's tweede treffer, in een wedstrijd die The Citizens uiteindelijk met liefst 1-6 wonnen.

Silva verlaat de club na afloop van dit seizoen en het contract van Agüero loopt nog een jaar door. De vraag is nu op welke plek hij zal eindigen op de topscorerslijst aller tijden van de Premier League. Momenteel deelt hij de vierde plek met Frank Lampard (177).

In de slotfase was de routinier namelijk nog een keer trefzeker om zo zijn twaalfde hattrick in de Engelse competitie te voltooien, eentje meer dan nummer twee Alan Shearer.

Het is onwaarschijnlijk dat de 31-jarige aanvaller het record van Shearer (260 goals) uit de boeken gaat schieten, maar Wayne Rooney (208) en Andy Cole (187) inhalen is niet onmogelijk.

Geen van hen heeft overigens een beter moyenne dan Agüero, die 255 wedstrijden nodig had om Henry te passeren. De Franse legende speelde zelf 258 competitieduels voor .

Agüero's record bewijst dat hij een absoluut fenomeen is.

Voor het negende seizoen op rij is de Argentijn dé man om in de gaten te houden in Engeland. Hij scoorde meer dan twintig keer in de vier seizoenen waarin kampioen werd. Niemand twijfelt eraan dat hij ook dit seizoen die grens passeert.

Ondanks blessureleed tijdens dit seizoen is Agüero toch weer in de running voor de Gouden Schoen als topscorer van Engeland. Met zijn dertien treffers is de achterstand nu vier goals op Jamie Vardy. Gemiddeld is de Engelse topscorer één keer per 106 minuten trefzeker. Agüero iedere 73 minuten.

Die dodelijke consistentie is waarom Agüero het afgelopen decennium de allerbeste spits in Engeland was. Hij scoorde vaker dan iedere concurrent.

Agüero zou dit seizoen Cole nog kunnen inhalen, om vervolgens in zijn laatste contractjaar in Manchester nummer twee Rooney voorbij te gaan. Alleen Shearer staat dan nog boven hem.

De titel van clubtopscorer aller tijden van City pakte Agüero meer dan twee jaar geleden al. Hij zal altijd worden herinnerd voor het grootste moment in de Premier League-geschiedenis toen hij de club in 2012 tegen Queens Park Rangers in de laatste minuut naar de titel schoot.

Als hetzelfde scenario zich nog een keer zou voordoen, zou je willen dat Agüero er opnieuw bij betrokken is.