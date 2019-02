Agüero, Shearer en de hattrick-helden in de Premier League

Manchester City's Sergio Agüero maakte op 10 februari zijn elfde hattrick en evenaarde daarmee het record van een legende van Newcastle United.

De Argentijn is hard op weg om zichzelf nog vaker in de geschiedenisboeken te schieten. Als topscorer aller tijden van Manchester City is hij al onsterfelijk bij de Citizens en met zijn hattrick tegen Chelsea brengt hij zijn totaal op elf, waarmee hij de recordhouder is, nadat hij vorige week ook al driemaal trefzeker was tegen Arsenal.

Na die uiterst productieve week schaart Kun zich in een illuster gezelschap. Goal zet het op een rijtje:

Wie maakte de meeste hattricks in de Premier League?

Newcastle-legende Alan Shearer was veertien jaar alleen recordhouder, maar moet de eer nu delen met Agüero. De dertigjarige City-spits is in de vorm van zijn leven en dingt nadrukkelijk mee om de Gouden Schoen. Ook is hij nog maar één hattrick verwijderd van de ultieme geschiedschrijving.

Voormalig Liverpool- en Engeland-aanvaller Robbie Fowler staat derde op de lijst met negen hattricks, terwijl Thierry Henry, Harry Kane, Michael Owen en Wayne Rooney volgen met acht. Ruud van Nistelrooy en Robin van Persie houden de Nederlandse eer hoog in het rijtje en ook oud-Ajacied Luis Suarez krijgt een eervolle vermelding.

Speler: Hattricks: Laatste hattrick: Alan Shearer 11 19 september 1999 Sergio Aguero 11 10 februari 2019 Robbie Fowler 9 26 december 2001 Thierry Henry 8 7 mei 2006 Harry Kane 8 26 december 2017 Michael Owen 8 17 december 2005 Wayne Rooney 8 29 november 2017 Luis Suarez 6 22 maart 2014 Dimitar Berbatov 5 26 december 2011 Andy Cole 5 30 augustus 2009 Ruud van Nistelrooy 5 27 september 2003 Robin van Persie 5 22 april 2013 Ian Wright 5 13 september 1997

* Laatste update: 10 februari 2019.

Wie scoorde de snelste hattrick in de Premier League?





In dienst van Southampton maakte Sadio Mané de snelste hattrick ooit in de Premier League. In een tijdsbestek van 2 minuten en 56 seconden scoorde hij driemaal tegen Aston Villa en daarmee brak de nu voor Liverpool uitkomende aanvaller het toenmalige record van Robbie Fowler, die in 1994 vier minuten en 33 seconden nodig had om er drie te maken tegen Arsenal.

In 1999 tekende Ole Gunnar Solskjaer, toen speler en nu interim-trainer van Manchester United, voor vier goals in twaalf minuten tegen Nottingham Forest, als invaller nota bene. Dat maakt het recordhouder voor het snel produceren van vier goals in één wedstrijd in Engeland.