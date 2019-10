'Agüero opnieuw betrokken bij auto-ongeluk'

Sergio Agüero is enkele dagen voor de uitwedstrijd van Manchester City tegen Crystal Palace betrokken geweest bij een botsing met een andere auto.

Dat meldt onder meer Sky Sports woensdagmiddag. De Argentijnse aanvaller kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar zijn Range Rover heeft naar verluidt wel ernstige schade opgelopen bij het ongeluk.

Agüero was woensdagmiddag op weg naar de training van toen hij in botsing kwam met een andere weggebruiker. De 31-jarige spits liep echter geen verwondingen op en de medische staf van the Citizens hoefde de routinier dan ook niet nader te onderzoeken.

Het is de tweede keer dat Agüero in relatief korte tijd betrokken is bij een auto-ongeluk. Hij liep in 2017 een gebroken rib op toen de taxi waarin hij zat tegen een verkeersmast aanreed, na afloop van een bezoek aan een concert in AFAS Live in Amsterdam.

Dit keer kwam Agüero dus met de schrik vrij en hij kon woensdagmiddag gewoon meetrainen met zijn teamgenoten.



De ervaren aanvaller van Manchester City miste de interlands van Argentinië tegen Duitsland (2-2) en Ecuador (1-6), om zo in de tussentijd volledig te herstellen van een kleine blessure. Agüero wil de competitie volledig fit hervatten, zeker nu de regerend landskampioen een achterstand van acht punten heeft op koploper . Manchester City reist zaterdag af naar Londen voor de uitwedstrijd tegen .