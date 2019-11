"Agüero is de topscorer van de club, dus het is niet gemakkelijk voor mij"

Gabriel Jesus heeft geen moeite met de concurrentiestrijd met Sergio Agüero bij Manchester City.

Manager Josep Guardiola kiest in het merendeel van de wedstrijden voor Agüero in de punt van de aanval en daardoor moet Jesus vaak genoegen nemen met invalbeurten.

"Soms is het niet eenvoudig om te praten over wie het verdient om te spelen", vertelt Jesus in gesprek met The National. "Sergio Agüero is de topscorer van de club, dus het is niet gemakkelijk voor mij."

"Ik wil me verbeteren en wil hem en de club helpen om elke wedstrijd te scoren en de titel te winnen. Ik respecteer altijd de mening van de manager. Wie hij ook kiest, het is de beste beslissing voor het team."

De Braziliaan werd tot dusver twee keer landskampioen met en won de en League Cup, maar één prijs ontbreekt nog op zijn palmares. "Mijn droom is om de te winnen, maar het is moeilijk."

"We hebben het afgelopen seizoen heel hard geprobeerd, maar ik denk dat we nu goed spelen in Europa en dit seizoen kan ons seizoen zijn. We willen het toernooi ook winnen, maar het is niet gemakkelijk."

City werd de afgelopen twee seizoenen landskampioen, maar prolongatie van de titel lijkt dit seizoen een lastig verhaal te worden. Na twaalf wedstrijden is de achterstand op al negen punten.

"Ik denk dat het nog te vroeg is om hier iets over te zeggen; het seizoen is nog maar net begonnen. Natuurlijk speelt Liverpool goed, we weten dit, maar wij hebben nog niet zo gespeeld zoals we kunnen."

"We kunnen spelen zoals vorig seizoen en de titel opnieuw winnen. Het is niet eenvoudig, omdat dit seizoen lastiger is dan vorig seizoen."

De 22-jarige spits speelde tot dusver 38 interlands voor Brazilië en kwam daarin tot 18 doelpunten. Pélé is met 77 doelpunten topscorer aller tijden van de Brazilianen en Jesus beseft dat het lastig is om de oud-spits in te halen.

"Ik ken de spelers die veel hebben gescoord en nog steeds spelen en nog lang hier zullen zijn. Ik hoop dat ik het kan, maar ik weet dat het moeilijk is. Natuurlijk zal ik elke dag en elke wedstrijd proberen te scoren voor Brazilië."