Aftocht op krukken boezemt Tottenham en Mourinho angst in

Tottenham Hotspur vreest voor een maandenlange absentie van Harry Kane.

De spits viel woensdag in de tweede helft van de nederlaag tegen (1-0) uit met een hamstringblessure en verliet het stadion op krukken. Vrijdag moet een definitieve diagnose worden vastgesteld, zo melden verschillende Engelse media.

Donderdag werden al enkele testen gedaan om te zien hoe ernstig de kwetsuur is. Vrijdag volgt nog een scan, waarna er een diagnose kan worden gegeven. Tottenham vreest voor een langdurige absentie van Kane.

Het beste scenario zou een herstelperiode van drie weken zijn, maar men houdt ook rekening met een absentie van ongeveer acht weken.

De spits van Tottenham zal hoe dan ook wedstrijden moeten gaan missen. Dit weekend wacht voor de Londense club een confrontatie in de met Middlesbrough.

Lees beneden verder

Daarna neemt Tottenham het in de Premier League op tegen , , Norwich City, en Aston Villa. Op 19 februari staat de eerste clash met in de op het programma.

Manager José Mourinho liet eerder al weten flink te balen van de blessure van Kane. "De hamstring is altijd slecht nieuws. Of het een breuk is? Dat kan ik op dit moment niet zeggen", aldus de Portugees.

Ook Jan Vertonghen vond de absentie van Kane spijtig. "Harry is erg belangrijk voor ons. Maar we beschikken wel over een selectie die deze tegenslag op kan vangen."