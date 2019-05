"Afscheidstournee zou ik niet zeggen, want volgens mij ben ik speler van Ajax"

Matthijs de Ligt staat naar eigen zeggen niet op het veld met het idee dat hij aan zijn laatste weken bij Ajax bezig is.

De aanvoerder tilde zondagavond voor het eerst in zijn nog prille carrière een hoofdprijs omhoog, na het winnen van de TOTO , en hoopt dit seizoen op nog meer eremetaal. De Ligt zegt zich daarop te richten en zich niet bezig te houden met zijn eventuele afscheid bij aan het eind van het seizoen.

Er gaan weinig dagen voorbij waarop de toekomst van De Ligt geen onderwerp van gesprek is in de binnen- en buitenlandse pers. De vraag is dan ook of de negentienjarige verdediger bezig is aan een afscheidstournee in Nederland. "Afscheidstournee zou ik niet zeggen, want volgens mij ben ik nu speler van Ajax", vertelt hij aan Voetbal International . "Ik zie het niet zo, ik zie het niet als mijn laatste weken bij Ajax. Ik zie het als de laatste weken van het seizoen, waarin het heel belangrijk is dat we zoveel mogelijk winnen en prijzen pakken."



In gesprek met Ziggo Sport zegt De Ligt dat de beker 'de eerste' is van hopelijk meerdere prijzen. Ajax heeft goede papieren in de strijd om de landstitel en staat met een been in de finale van de . Daarbij vergeleken verbleekt de beker, maar De Ligt koestert de prijs. "Een prijs winnen is altijd mooi. Je speelt een seizoen om een prijs te winnen, dan is het mooi dat je de beker wint."



Daley Blind, de partner van De Ligt in het centrum van de verdediger, prijst zich ook gelukkig. "Ik heb wel wat meegekregen van de hunkering van de supporters naar een prijs. We merken allemaal hoe onze prestaties de laatste tijd leven in Amsterdam", wordt de routinier geciteerd door NUsport . "Ik heb de afgelopen jaren vaak naar Ajax gekeken voor de televisie. Ik hoopte steeds dat de prijzen naar Amsterdam zouden gaan. Dit is nu dan de eerste sinds lange tijd. Hopelijk winnen we dit seizoen nog meer prijzen."