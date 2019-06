Afrika Cup 2019: Loting, wedstrijden, uitslagen & alles wat je moet weten

Het Afrikaanse toernooi strijkt deze zomer neer in Egypte, waar Kameroen hoopt hun titel met succes te verdedigen.

De 32e editie van de Afrika Cup vindt deze zomer plaats, waar landen strijden om gekroond te worden tot het beste land van het continent.

Titelhouder Kameroen zou het toernooi aanvankelijk organiseren, maar de CAF zette hier een streep door omdat ze niet tevreden waren met de voorbereidingen van het land.

Na het nieuws dat Kameroen niet langer gastheer was van het toernooi, werd in januari aangekondigd dat het CAF Egypte had gekozen als nieuwe locatie.

Goal neemt de Afrika Cup 2019 onder de loep en geeft je alle informatie die je moet weten, inclusief gekwalificeerde landen, wedstrijden, uitslagen en meer.

Wat is het format van de Afrika Cup?

De 24 landen die strijden om de titel zijn onderverdeeld in zes groepen van elk vier teams.

De team zullen een halve competitie spelen en de tweede beste landen van elke groep en de vier beste nummers drie plaatsen zich voor de achtste finales.

De winnaar plaatst zich voor de kwartfinale en zo verder naar de halve finale. De twee verliezers in de halve finales zullen in een kleine finale strijden om de derde plaats, terwijl de winaars zich plaatsen voor de finale.

De groepsfase vangt op 21 juni aan en de finale vindt plaats op 19 juli.

Afrika Cup Groep A stand, wedstrijden & resultaten

Pos Team Wd W G V DS Pnt 1 Egypte 1 1 0 0 +1 3 2 Congo 0 0 0 0 0 0 3 Oeganda 0 0 0 0 0 0 4 Zimbabwe 1 0 0 1 -1 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Tijd Stadion 22 juni Egypte - Zimbabwe 1-0 Cairo Stadium 22 juni Congo - Oeganda 16:30 uur Cairo Stadium 26 juni Egypte - Congo 22:00 uur Cairo Stadium 26 juni Oeganda - Zimbabwe 19:00 uur Cairo Stadium 30 juni Oeganda - Egypte 21:00 uur Cairo Stadium 30 juni Zimbabwe - Congo 21:00 uur 30 Juni Stadion

Afrika Cup Groep B stand, wedstrijden & resultaten

Pos Team W W G V DS Pnt 1 Nigeria 0 0 0 0 0 0 2 Guinee 0 0 0 0 0 0 3 Madagascar 0 0 0 0 0 0 4 Burundi 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Tijd Stadion 22 juni Nigeria vs Burundi 19:00 uur Alexandrië Stadion 22 juni Guinee vs Madagascar 22:00 uur Alexandrië Stadion 26 juni Nigeria vs Guinee 16:30 uur Alexandrië Stadion 27 juni Madagascar vs Burundi 16:30 uur Alexandrië Stadion 30 juni Madagascar vs Nigeria 18:00 uur Alexandrië Stadion 30 juni Burundi vs Guinee 18:00 uur Al-Salamstadion

Afrika Cup Groep C stand, wedstrijden & resultaten

Pos Team WD W G V DS Pnt 1 Senegal 0 0 0 0 0 0 2 Algerije 0 0 0 0 0 0 3 Kenya 0 0 0 0 0 0 4 Tanzania 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Tijd Stadion 23 juni Senegal vs Tanzania 19:00 uur 30 Juni Stadion 23 juni Algeria vs Kenya 22:00 uur 30 Juni Stadion 27 juni Senegal vs Algeria 19:00 uur 30 Juni Stadion 27 juni Kenya vs Tanzania 22:00 uur 30 Juni Stadion 1 juli Kenya vs Senegal 21:00 uur 30 Juni Stadion 1 juli Tanzania vs Algeria 21:00 uur Al-Salamstadion

Afrika Cup Groep D stand, wedstrijden & resultaten

Pos Team WD W G V DS Pnt 1 Marokko 0 0 0 0 0 0 2 Ivoorkust 0 0 0 0 0 0 3 Zuid-Afrika 0 0 0 0 0 0 4 Namibië 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Tijd Stadion 23 juni Marokko vs Namibië 16:30 uur Al-Salamstadion 24 juni Ivoorkust vs Zuid-Afrika 16:30 uur Al-Salamstadion 28 juni Marokko vs Ivoorkust 19:00 uur Al-Salamstadion 28 juni Zuid-Afrika vs Namibië 22:00 uur Al-Salamstadion 1 juli Zuid-Afrika vs Marokko 18:00 uur Al-Salamstadion 1 juli Namibië vs Ivoorkust 18:00 uur Cairo Stadium

Afrika Cup Groep E stand, wedstrijden & resultaten

Pos Team WD W G V DL Pnt 1 Tunesië 0 0 0 0 0 0 2 Mali 0 0 0 0 0 0 3 Mauritanië 0 0 0 0 0 0 4 Angola 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Tijd Stadion 24 juni Tunesië vs Angola 19:00 uur Suezstadion 24 juni Mali vs Mauritanië 22:00 uur Suezstadion 28 juni Tunesië vs Mali 16:30 uur Suezstadion 29 juni Mauritanië vs Angola 16:30 uur Suezstadion 2 juli Mauritaniëvs Tunesië 21:00 uur Suezstadion 2 juli Angola vs Mali 21:00 uur Ismailia Stadium

Afrika Cup Groep F stand, wedstrijden & resultaten

Pos Team WD W G V DS Pnt 1 Kameroen 0 0 0 0 0 0 2 Ghana 0 0 0 0 0 0 3 Benin 0 0 0 0 0 0 4 Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Tijd Stadion 25 juni Kameroen vs Guinea-Bissau 19:00 uur Ismailia Stadium 25 juni Ghana vs Benin 22:00 uur Ismailia Stadium 29 juni Kameroen vs Ghana 19:00 uur Ismailia Stadium 29 juni Benin vs Guinea-Bissau 22:00 uur Ismailia Stadium 2 juli Benin vs Kameroen 18:00 uur Ismailia Stadium 2 juli Guinea-Bissau vs Ghana 18:00 uur Suezstadion

Wat is de Afrika Cup?

De Afrika Cup is een tweejaarlijks international toernooi in Afrika georganiseerd door de Confederation of African Football (CAF).

Het toernooi vindt deze zomer voor de 32e keer plaats en het zal de eerste Afrika Cup zijn waarin het wedstrijdformat is uitgebreid van 16 naar 24 deelnemende landen.

Wanneer vindt de Afrika Cup plaats?

Het toernooi vindt plaats van 21 juni 2019 tot 19 juli 2019 . Deze periode werd vastgesteld na het besluit van het CAF Executive Committee in 2017 om de Afrika Cup van januari/februari voor de eerste keer te verplaatsen naar juni/juli.

De verplaatsing betekent dat de in Europa gevestigde spelers die deelnemen aan de Afrika Cup met hun land, niet gedwongen worden afscheid te nemen van hun clubs in januari en februari, zoals het geval was in voorgaande seizoenen.

Vorige Afrika Cup-winnaars

Kameroen is de titelverdediger nadat ze in 2017 hun vijfde titel pakten. In de finale werd met 2-1 gewonnen van Egypte, dankzij doelpunten van Nicolas N'Koulou en Vincent Aboukabar.

Egypte heeft het toernooi het vaakst gewonnen. Het land zegevierde zeven keer, maar heeft het toernooi sinds 2010 niet meer gewonnen toen ze Ghana in de finale versloegen.

Ivoorkust was de winnaar in 2015, waar Nigeria en Zambia respectievelijk de toernooi van 2013 en 2011 wonnen.

Premier League-sterren als Mohamed Salah, Sadio Mané, Pierre-Emerick Aubameyang en Riyad Mahrez waren allemaal actief op het toernooi in 2017, waren ze allen vier keer scoorden.

De Congolese spits Junior Kabananga werd topscorer, waar de Kameroener Christian Bassogog uitgeroepen werd tot beste speler van het toernooi.