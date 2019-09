AFP: Diaby-Fadiga bekent diefstal bij Dolberg en vreest zware straf

Er is een doorbraak in het onderzoek naar de diefstal van het horloge van Kasper Dolberg, zo meldt het Franse persbureau AFP.

Lamine Diaby-Fadiga, ploeggenoot van Dolberg bij OGC Nice, zou hebben bekend het uurwerk ter waarde van een slordige 70.000 euro te hebben weggenomen.

Diaby-Fadiga heeft zich volgens het persbureau donderdag in het bijzijn van zijn advocaten op het trainingscomplex van Nice gemeld. Daar zou de achttienjarige aanvaller de diefstal van het kostbare horloge hebben opgebiecht en direct zijn excuses hebben aangeboden aan Dolberg, zijn hoofdtrainer Patrick Vieira en Nice-aanvoerder Dante.

Dolberg merkte maandag 18 september dat zijn horloge ontvreemd was uit de kleedkamer op het trainingscomplex van zijn club. Onduidelijk is wat Diaby-Fadiga met het sieraad heeft gedaan en of Dolberg het horloge alweer in zijn bezit heeft.

Diaby-Fadiga hangt een disciplinaire straf boven het hoofd, die in het zwaarste geval kan uitlopen op ontslag op staande voet.

De jonge Diaby-Fadiga kwam dit seizoen nog niet in actie in het eerste elftal van Nice. Dolberg speelde tot nu toe in drie competitieduels, met één doelpunt als resultaat.