Afketsen recordtransfer komt hard aan in Zwolle: "We waren erg verbaasd"

Kingsley Ehizibue koos er donderdag voor om tóch niet naar Genoa te verkassen en PEC Zwolle zag een transfersom van drie miljoen euro in rook op gaan.

De 23-jarige verdediger was de afgelopen tijd bezig om een eventuele transfer naar de Italiaanse havenstad af te ronden, maar kort voor het zetten van een handtekening onder een meerjarig contract met de Serie A-club begon hij te twijfelen en ging hij uiteindelijk op zijn gevoel af. Bij PEC Zwolle probeert men hem te begrijpen, maar men baalt van de gemiste recordtransfer.

"Gevoel is gevoel", vertelt technisch directeur Gerard Nijkamp aan de Stentor . "Dat kan Kingsley zelf het best uitleggen en dat heeft hij uiteindelijk naar Genoa toe ook gedaan. Wij waren wel erg verbaasd, want we hebben hem in het proces betrokken en alles was eigenlijk in kannen en kruiken. Na het contact met SPAL ging het snel. Genoa zette er ook druk op, want ze wilden hem deze week al laten spelen."



"Voor ons was het een mooie deal geweest. Zonder meer. Dan is het zuur dat het in het zicht van de finish stukloopt." Ehizibue kon voor vierenhalf jaar tekenen bij de Italiaanse club en had naar verluidt een 'megacontract' in het vooruitzicht met een salaris van bruto 1,75 miljoen euro per jaar. "Ik ging erheen om te kijken hoe mijn gevoel daar was. Alles was goed geregeld, maar uiteindelijk zei mijn hart dat dit niet het juiste moment was om PEC te verlaten en voor Genoa te kiezen", vertelt Ehizibue op zijn beurt.



"Ik heb toen één van de moeilijkste beslissingen in mijn leven genomen en gezegd dat ik het niet zou doen." PEC is bereid om de uit de jeugd doorgebroken Ehizibue te verkopen, omdat zijn contract volgend jaar zomer afloopt en een contractverlenging niet aan de orde lijkt.