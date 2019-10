Afgekeurd doelpunt Promes zorgt voor twijfels op internet en televisie

Ajax ging woensdagavond in het derde groepsduel in de Champions League in eigen stadion onderuit tegen Chelsea.

The Blues wonnen in Amsterdam met 0-1, door een doelpunt van Michy Batshuayi in de slotfase van de wedstrijd. In de eerste helft leek via Quincy Promes nog op voorsprong te komen, maar zijn treffer werd geannuleerd na inmenging van de videoscheidsrechter wegens buitenspel. Op sociale media en televisie zijn ernstige twijfels ontstaan over het moment dat gebruikt is om dat aan te tonen.

"Mag ik hier foto's van maken, om ze naar Nederland te sturen? Dit is het frame na het schot van Hakim Ziyech. Kunnen we terug?", vraagt Ruud Gullit, die bij beIN Sports als analist naar het fragment kijkt.

De oud-international geeft aan dat het moment van spelen anders is dan wat op televisie gebruikt is om aan te tonen dat Promes buitenspel staat. "Kijk, dit is geen buitenspel." Het fragment waarop Gullit wordt vervolgens gedeeld door beIN Sports .

p> Ook Kees Kwakman plaatst op Twitter zijn vraagtekens bij het fragment dat gebruikt is. "Foto één lijkt het moment van schieten. Het rechterbeen van Promes is nog 'in beweging'. Het lijkt geen buitenspel zo", zo schrijft de analist. "Foto twee, het rechterbeen van Promes is al voorbij zijn linker. Op foto twee kan je ook het 'schietmoment' niet zien. Raar, foto twee lijkt me een fractie later genomen."

Ook in de studio van Veronica ontstaat discussie over het moment van het stilzetten van het beeld. "Op dit shotje zie dat Promes een teentje buitenspel staat. Het aparte is dat je op het totaalshot ziet dat de bal al een tijdje weg is van de voet van Ziyech. Als het juiste shot gebruikt zou zijn, is het geen buitenspel", zeg presentator Wilfred Genee. "We zijn gewoon genaaid. Je schiet er geen reet mee op, maar het wil zeggen dat die VAR er naast zit", reageert René van der Gijp. "Je moet zo dat moment pakken dat de bal van de voet komt. Als je een meter te laat bent... Dat is echt cruciaal."