Afellay: "We moeten ervan genieten zolang hij nog in Nederland voetbalt"

Ibrahim Afellay heeft bij PSV in korte tijd een sterke band opgebouwd met Mohamed Ihattaren.

De routinier is diep onder de indruk van de kwaliteiten van Ihattaren en voorspelt hem een grote toekomst. "Als voetballiefhebber kan ik genieten van de dingen die hij doet", vertelt Afellay in De Telegraaf over de aanvallende middenvelder van .

Ihattaren is niet meer weg te denken uit de basis van PSV, ondanks dat hij pas zeventien jaar oud is. "Hij combineert het straatvoetbal met functionaliteit en beslissend zijn. Dat zijn heel goede voortekenen voor de toekomst", aldus de 33-jarige Afellay. "Hij is een voorbeeld van een natuurtalent. Die worden eens in de zoveel tijd geboren. We moeten ervan genieten zolang hij nog in Nederland voetbalt. Hij heeft zo ontiegelijk veel kwaliteiten."

Afellay heeft zijn ploeggenoot hoog zitten. "Hij is heel weerbaar en laat zich door niets of niemand uit zijn evenwicht brengen", vervolgt de 53-voudig Oranje-international. "Hij blijft gewoon zijn ding doen en dat vind ik heel knap. Als hij een bal drie keer verkeerd speelt dan durft hij hem de vierde keer toch weer te geven. Zo moet het ook. Hij is een jongen die het verschil kan maken en dan moet je risico in je spel leggen."

Afellay verloor op jonge leeftijd zijn vader en wist daardoor precies wat Ihattaren eind vorig jaar meemaakte. "Ik was zeven toen mijn vader overleed. Het zijn mokerslagen om het zacht uit te drukken, als je op zo'n leeftijd een van je ouders verliest. Je weet zelf nog niet of je droog achter je oren bent en dan moet je al zulke dingen meemaken. Dat hakt er wel in."

In een zware periode stond Afellay voor Ihattaren klaar. "Op de dag dat zijn vader overleed, heeft Mo me gebeld en gevraagd of ik naar het ziekenhuis wilde komen. Ik ben zo gauw als ik kon in de auto gesprongen en heb geprobeerd hem daar bij te staan. Het was een heel emotionele dag. Ik heb zelf die ervaring en als je dan op dat moment zo'n jongen met zijn familie aantreft, dan gaat het door merg en been."

Afellay laat weten dat hij trots is op Ihattaren. Hij prijst het talent voor de manier waarop hij zich door de afgelopen periode heen heeft geslagen. "Dat hij ondanks zo'n groot verlies op deze jonge leeftijd deze prestaties kan blijven leveren geeft wel aan hoe het in zijn koppie zit en hoe hij in het leven staat. Daar neem ik mijn petje voor af", besluit Afellay.