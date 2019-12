Afellay toont dankbaarheid: "Ik ben eigenlijk uit de dood opgestaan"

Ibrahim Afellay viel zaterdag in de thuiswedstrijd van PSV tegen Fortuna Sittard (5-0) in en maakte zo zijn eerste speelminuten sinds december 2017.

De 33-jarige middenvelder werd geplaagd door klachten aan de knie en Mark van Bommel wilde hem rustig brengen. Afellay maakte acht minuten voor het einde, en na een afwezigheid van dik zevenhonderd dagen, zijn rentree op een voetbalveld.

"Ik was afgeschreven. Ik ben eigenlijk uit de dood opgestaan. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor deze kans. Dit is een begin, ik hoop dat er nog vele wedstrijden zullen volgen", vertelde Afellay in gesprek met FOX Sports.

Bij het betreden van het veld daalde een daverend applaus vanaf de tribunes van het Philips Stadion op hem neer. "Ik voelde alleen maar warmte."

"Iedereen gunde het mij zo erg", vervolgde Afellay, die afgelopen zomer terugkeerde bij de club die hij in december 2011 achter zich liet voor .

"We zitten in een moeilijke periode, maar we zijn zo'n hecht team. De sfeer in de groep is gewoon goed. Ik heb geen woorden voor de manier waarop ik ontvangen ben."

Lees beneden verder

Afellay was tot zaterdag nog niet goed genoeg bevonden door Van Bommel. "Ik voel me goed. Het enige wat ik kan doen is om mezelf optimaal voor te bereiden zodat ik er klaar voor ben als er een beroep op mij wordt gedaan."

"Natuurlijk was het frusterend dat ik alleen maar op de reservebank of de tribune zat, ik ben ook sportman. Uiteraard heb ik aan de trainer aangegeven dat ik wel goed genoeg was, maar hij bepaalt. Het bederft deze vreugde zeker niet."

Afellay tekende afgelopen zomer een contract voor een seizoen met de club uit Eindhoven, waar hij de eerste aanvoerder is.