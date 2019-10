"Afellay is een mooi voorbeeld voor hem, hij kan niveau De Jong bereiken"

Ismaïl Aissati beleefde veertien jaar geleden op piepjonge leeftijd zijn doorbraak bij PSV in een Champions League-wedstrijd tegen AC Milan.

De destijds zeventienjarige middenvelder wist in de jaren daarna echter niet aan de hoge verwachtingen te voldoen en verdween via onder meer , , en Antalyaspor langzaam uit zicht. Aissati is inmiddels 31 jaar oud en speelt sinds vorig jaar bij het Turkse Denizlispor.

De tweevoudig international van Marokko geeft in gesprek met Voetbal International aan nog steeds 'heel trots' te zijn op zijn prestaties in het verleden en heeft een speciaal dankwoord voor Guus Hiddink, zijn toenmalige trainer bij : "Doe dat maar eens hoor, een jongen van zeventien na drie wedstrijden in de erin brengen. Maar het was een topwedstrijd op het allerhoogste niveau en iedereen leerde mij kennen, dat vond ik erg moeilijk. Ik kon niet met de druk omgaan", blikt hij terug op de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen i Rossoneri.

Aissati werd daarna een grote toekomst voorspeld en werd zelfs even vergeleken met Johan Cruijff: "Zoiets gaat natuurlijk veel te ver. Goed was niet goed genoeg en iedereen, inclusief ikzelf, had steeds de wedstrijd tegen Milan in gedachten", gaat hij verder. Hiddink zag ook dat de verwachtingen zwaar op de schouders van het talent drukten en de oefenmeester probeerde in die tijd de druk wat weg te halen bij Aissati: "Dan zei hij: 'Ga maar lekker voetballen en doe alsof je op het pleintje bent.'"

"Ik had dat nodig, maar echte toppers niet. Kijk naar Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, het maakt ze niet uit wie de trainer is."

Aissati ziet bij zijn oude club PSV in Mohamed Ihattaren ook iemand die het in de toekomst zo ver zou kunnen schoppen: "Afellay is een mooi voorbeeld voor hem en als hij zo doorgaat, kan hij absoluut het niveau van Frenkie de Jong bereiken. Hij is zelfverzekerd, er zit een goede kop op en hij is fysiek heel ver voor zijn leeftijd, daar heeft hij in geïnvesteerd."