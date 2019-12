"Afellay is een hele grote voetballer, ik geniet ervan om met hem te spelen"

De loopbaan van Ryan Thomas zit in de lift, want de middenvelder had zaterdag tegen Fortuna Sittard voor de derde keer op rij een basisplek bij PSV.

De Nieuw-Zeelander, die het gehele vorige seizoen miste vanwege een zware knieblessure, heeft tijdens zijn herstelperiode veel steun gehad van Ibrahim Afellay. Laatstgenoemde keerde tegen Fortuna officieel terug bij .

Thomas, die medio 2018 overkwam van , heeft het gevoel dat zijn periode bij PSV nu pas is begonnen. "Het geeft mij een goed gevoel om in de ploeg te komen, ik moet nu over een lange periode minuten maken", geeft de PSV'er zichzelf huiswerk mee in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

"Wat dat betreft is het prettig dat de trainer me de laatste weken een basisplaats geeft." Trainer Mark van Bommel heeft een en ander gewijzigd vanwege de slechte resultaten van zijn ploeg. "Dit (de 5-0 zege op Fortuna, red.) kwam op een goed moment, met de wedstrijd tegen in het vooruitzicht."

In moeilijke tijden kwam Afellay regelmatig met opbeurende woorden voor Thomas, die zijn ploeggenoot daarvoor erg dankbaar is. "Hij heeft drie keer een zware knieblessure gehad, ik één keer", vervolgt de middenvelder, die in de achterliggende periode veel heeft geleerd als mens en voetballer. "Dat eist zijn tol, zoiets verandert je als speler en persoon. Hij zei tegen me: 'Als je iets wil weten, kan je altijd met me komen praten'. Hij wist wat ik moest doorstaan en hij gaf me ook vertrouwen. 'Het komt goed, het komt goed', zei hij tegen me. Daar had ik veel aan."

Door de invalbeurt van Afellay tegen Fortuna moest Thomas tijdelijke rechtsback spelen. Hij vond dat echter geen enkel probleem. "Iedereen gunde het Ibi, hij is een good guy, die nooit klaagt dat hij wil spelen. Hij is er altijd voor het team. En hij is een hele grote voetballer."

Thomas en Afellay speelden dit seizoen al eens samen op het PSV-middenveld, in een oefenduel van Jong PSV met Swansea City. Een hernieuwde samenwerking is op voorhand niet uitgesloten. "Ik geniet ervan om met iemand als hem te spelen."