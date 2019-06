Afellay: "Dan ga je jezelf over de kling jagen en speculatie creëren"

Ibrahim Afellay keerde eerder deze week definitief terug bij PSV. De middenvelder hoopt op tijd fit te zijn voor de wedstrijden tegen FC Basel.

De Eindhovenaren zijn al begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat start met een tweeluik met Basel in de tweede voorronde van de . Afellay weet nog niet of hij fit zal zijn voor de dubbele ontmoeting met de Zwitserse topclub, zo geeft hij aan in gesprek met het Eindhovens Dagblad .



"Ik heb niet echt een datum in het hoofd wanneer ik per se moet spelen. Dan ga je jezelf over de kling jagen en verwachtingen en speculatie creëren. Dit zijn pas de eerste trainingen en ik heb er nog veel nodig", vertelt Afellay. Door verschillende blessures draaide zijn periode in het buitenland, waar hij speelde voor , , Olympiacos en Stoke City, niet uit op een doorslaand succes. Afellay geeft aan dat zijn strijd tegen de fysieke problemen vooral een 'mentale strijd' is geweest.



"Vooral in de beginfase is het heel moeilijk en denk je steeds aan je fysieke problemen. Dat slijt gelukkig. Op een gegeven moment maak je een beweging die je lang niet meer kon maken en schrik je, maar dan weet je wel dat je goed bezig bent en terug aan het komen bent", stelt de 33-jarige middenvelder. "Het mooiste wat je wilt, wordt je ontnomen en dat is killing. Ik ben altijd positief gebleven en nu bekijk ik het op een andere manier."



"Sommige mensen komen niet meer terug van één blessure en ik sta er nu toch maar weer. Daar houd ik me aan vast. Het geeft me mentale kracht dat ik nog op het veld mag staan", vervolgt Afellay. Hij stelt dat trainer Mark van Bommel met hem 'verschillende kanten op kan'. "We hebben niet specifiek over een positie gesproken. Ik kan op het middenveld spelen, maar ook in een hangende rol aan de zijkant. Het hangt er ook maar vanaf in welk systeem we spelen en soms is er misschien een aanpassing in een Europese wedstrijd."