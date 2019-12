Advocaat ziet 'vervelende ploeg': "Publiek bijna zo fanatiek als bij Feyenoord"

Feyenoord neemt het donderdag in het toernooi om de TOTO KNVB Beker op tegen SC Cambuur.

Trainer Dick Advocaat is niet van plan om de tegenstander uit de te onderschatten. Hij wil met de Rotterdammers de beker winnen en gaat daarom met een zo sterk mogelijke opstelling spelen in Leeuwarden.

"Ik heb het bekertoernooi altijd serieus genomen. Nu ook", tekent RTV Rijnmond op uit de mond van de coach, die bijvoorbeeld niet van plan is om een andere doelman minuten te geven.

"Vijf wedstrijden betekent Europees voetbal. En de finale wordt hier gehouden", gaat hij verder. Advocaat kan tegen Cambuur overigens geen beroep doen op Edgar Ié, Rick Karsdorp en Ridgeciano Haps.

De oefenmeester verwacht een lastige wedstrijd tegen de koploper van de Eerste Divisie: "Wij beginnen met een heel vervelende ploeg. Cambuur doet het uitstekend in de competitie. We hebben videobeelden gezien en dat wordt echt wel een strijd."

Lees beneden verder

Advocaat denkt dat de tegenstander vol op de aanval zal spelen: "Hun publiek is bijna net zo fanatiek als dat van . Maar je kan ook weer profiteren van het fanatisme van die ploeg."

De ervaren trainer stapte onlangs in als vervanger van Jaap Stam en kan inmiddels terugkijken op een geslaagde serie resultaten. Gemeten vanaf de komst van Advocaat, heeft Feyenoord zelfs zoveel punten verzameld dat zij op de tweede plek in de zouden staan.

"Ik doe het op mijn manier", zegt hij hierover. "En dat is niet arrogant bedoeld, maar mijn manier van mensen benaderen is kennelijk toch anders. Wel op voetbal gericht. In mijn carrière ben ik aanraking gekomen met een aantal bepalende mensen, onder wie Rinus Michels. Dat zal ook wel mee spelen."