Advocaat wijst nieuwe aanvoerder aan en legt wijziging in defensie uit

Dick Advocaat zit zondagmiddag tegen VVV-Venlo voor de eerste keer op de bank van Feyenoord.

De opvolger van Jaap Stam heeft enkele wijzigingen doorgevoerd, met Jan-Arie van der Heijden naast Edgar Ié in het centrum van de verdediging. Marco Senesi zit op de bank, terwijl Eric Botteghin vanwege blessureleed helemaal niet inzetbaar is. Daarnaast heeft Advocaat Steven Berghuis benoemd tot nieuwe aanvoerder.

Advocaat legt voor de camera van FOX Sports uit waarom Van der Heijden terugkeert in de achterste linie van . "Het is een klein risico, want hij heeft sinds augustus niet meer gespeeld. Maar Van der Heijden is wel een jongen die verbaal aanwezig is op de trainingen, dat vind ik heel belangrijk. Dat hebben die buitenlandse jongens nog niet. Dus heb ik wel een goed gevoel bij Van der Heijden."

Botteghin kreeg zondag nog meer slecht nieuws te verwerken, want de verdediger is niet langer aanvoerder. Advocaat heeft de aanvoerdersband doorgegeven aan Berghuis en de nieuwe Feyenoord-coach hoopt dat de aanvaller die verantwoordelijkheid aankan.

Daarnaast wil hij Berghuis, die dit seizoen nog geen geweldige indruk maakt, prikkelen. "Hij is inderdaad de nieuwe eerste aanvoerder. Ik hoop dat hij zijn verantwoording neemt en zich ook laat zien."

Advocaat trof afgelopen week een aangeslagen selectie aan, terwijl ook de sfeer bij de supporters allesbehalve positief was. "Het leek wel een begrafenis, zo stil was het. Ook bij de supporters helaas. Dat moet er echt uit. Met alle respect, maar wij zijn wel Feyenoord. Dat moeten we dan ook uitstralen."