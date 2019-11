Advocaat wijst naar Ajax: "Dat kan bij Feyenoord ook gebeuren"

Dick Advocaat laat zich in De Telegraaf positief uit over de toekomst van Feyenoord.

De Rotterdammers verkeren in zwaar weer en ze hopen met Advocaat aan het roer op betere tijden. De coach ziet voldoende talent rondlopen bij zijn club en denkt dat de doorstroming van talenten uit de eigen jeugdopleiding op den duur weer op gang komt.

Advocaat neemt Orkun Kokcü als voorbeeld. Hij noemt hem 'echt een groot talent'. "Hij is pas achttien jaar maar in veel opzichten toont hij zich al heel volwassen", wordt de trainer zaterdag geciteerd in de krant. "Ik heb bewondering voor hoe hij zich manifesteert. Als je dat soort spelers op hun achttiende al in het eerste elftal kan zetten, mag je dankbaar zijn."

De ervaren oefenmeester kijkt er niet van op dat er momenteel weinig talenten doorstromen. "Er zijn talenten, maar die moeten eerst elders meters maken", aldus Advocaat. "Een paar jaar terug sprak ik met mensen van . Toen hadden ze het daar bij de jeugd heel moeilijk."

"Ze stonden op het punt trainers te ontslaan, er was wrijving in de hele jeugdafdeling en het was over de hele linie kommer en kwel. We zijn een paar jaar verder en iedereen praat alleen maar over Ajax."

"Dat kan bij ook gebeuren", denkt Advocaat. "Feyenoord is net als Ajax een grote club en neem van mij aan dat het hier straks ook zo weer andersom kan zijn met de talenten of een generatie."

"Soms doe je een paar aankopen, die de jeugd bij de hand nemen zoals bij Ajax en dan valt het in een keer weer allemaal goed."