Advocaat wees Manchester City af: "Ik werk niet graag met Kerstmis"

Dick Advocaat had tien jaar geleden voor de selectie van Manchester City kunnen staan.

Na het ontslag van Mark Hughes kwam de Premier League-club middels toenmalig algemeen directeur Garry Cook uit bij onder anderen Dick Advocaat. De Nederlander bedankte the Citizens echter meteen voor de belangstelling.

"We hadden een ontmoeting met Carlo Ancelotti", memoreert Cook in gesprek met the Athletic. "Het was meer van: hoe gaat het, wat speelt er op dit moment? We hadden ook een ontmoeting met de zaakwaarnemer van Advocaat en toen was het hetzelfde: mocht het ooit zover komen, zou je dan geïnteresseerd zijn?"

"Maar Dick wilde alleen bondscoach zijn, geen club meer trainen. 'Ik werk niet graag met Kerstmis', zei hij."

Advocaat was toentertijd overigens zowel trainer van als bondscoach van België. De ervaren oefenmeester was sindsdien weliswaar bondscoach van Servië en Nederland, maar tussendoor ook nog bij tal van clubs werkzaam. Dit seizoen heeft hij onder zijn hoede.

kwam uiteindelijk uit bij Roberto Mancini, die in drieënhalf tijd één landstitel en een won. "Uiteindelijk ontmoetten we Roberto Mancini, die een erg goede indruk maakte. Ik werd echt verliefd op de persoon Roberto Mancini", aldus Cook.