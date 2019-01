Advocaat vol onbegrip: "Met welk idee heeft de club hem gekocht?"

Vincent Janssen maakt geen minuten bij Tottenham Hotspur en zowel de spits als de club hoopt dat er deze maand een einde komt aan de samenwerking.

Dick Advocaat vindt dat de aanvaller snel minuten moet maken op hoog niveau. De huidige trainer van FC Utrecht ziet veel kwaliteiten bij Janssen.



"Ik vraag me echt af met welk idee Tottenham hem destijds heeft gekocht", zegt Advocaat in gesprek met Voetbal International over de transfer van Janssen in 2016 van AZ naar Londen. Tottenham heeft destijds circa 22 miljoen euro betaald. "Dan geef je een vermogen uit voor een nieuwe spits, geef je hem amper de kans en wil je na een jaar van hem af. Ik snap het niet."



Advocaat is fan van Janssen. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal maakte hem mee bij Oranje en ziet in hem een 'complete spits'. Janssen is volgens Advocaat sterk en rap, terwijl de aanvaller ook makkelijk scoort en het spel goed ziet. Janssen wordt de laatste dagen gelinkt met clubs uit de Premier League, LaLiga, de Verenigde Staten en China. Advocaat hoopt dat de spits op niveau blijft voetballen.



"Na zijn lange afwezigheid op het hoogste niveau vind ik het moeilijk aan te geven waarop hij nu moet mikken. Duitsland lijkt me wel wat voor Vincent", aldus Advocaat over de zeventienvoudig Oranje-international. De trainer grapt dat een terugkeer naar de Eredivisie ook een optie zou zijn: "Ik heb bij FC Utrecht nog wel een plekje voor hem."