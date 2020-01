Advocaat verwacht snel witte rook: "We gaan ervan uit dat het lukt"

Sjaak Troost zou bij Feyenoord kunnen terugkeren als lid van de Raad van Commissarissen, op voorspraak van president-commissaris.

Bij de Vrienden van zijn hier echter twijfels over, voornamelijk door het functioneren van Troost in zijn periode als technisch directeur op tijdelijke basis. Volgens RTV Rijnmond hoort de voormalige tussenpaus, inmiddels opgevolgd door Frank Arnesen, eind januari of hij al dan niet kan aanblijven bij Feyenoord.

Dick Advocaat mengt zich liever niet in de discussie over de perikelen op bestuurlijk niveau bij Feyenoord. "Ik kan niet oordelen over de posities van Van Bodegom en Troost, daar sta ik te ver vanaf", wordt de trainer geciteerd door onder meer Voetbal International. "Ik zou Troost wel graag bij de club betrokken zien houden. In wat voor functie dan ook."

De onrust is dan ook geen groot issue voor Advocaat. "Wel onderling natuurlijk. Resultaten boeken neemt alle onrust weg." De ervaren trainer mijdt in dat kader De Kuip zoveel mogelijk. "We trainen een stukje verder, dus ik zie 'm wel liggen, maar ik ga er niet heen."

Advocaat heeft meer aandacht voor eventuele aankopen, met de focus op een nieuwe middenvelder en spits. "We gaan ervan uit dat het lukt", aldus de opvolger van Jaap Stam, die gelijk een kanttekening plaatst. "Maar eenvoudig is het niet. Ja, als je bulkt van het geld, maar dat doet Feyenoord niet."

Verschillende factoren lijken de zoektocht complex te maken. "Je hebt bij zo'n transfer niet alleen te maken met de speler, ook met de club en de agenten die machtig zijn. We wachten af."

Feyenoord heeft het trainingskamp in Marbella weer achter de rug. De wordt zaterdag hervat met een thuiswedstrijd tegen sc . Advocaat heeft wisselend nieuws uit de ziekenboeg in aanloop naar het bezoek van de Friezen. "Rick Karsdorp zit weer bij de wedstrijdselectie."

Er zijn ook de nodige afwezigen. "Ridgeciano Haps heeft nog minimaal week nodig. Edgar Ié gaat maandag weer voluit trainen en Sven van Beek komt er ook aan. We doen het nu met veelal dezelfde groep, maar straks als iedereen terug is, wordt het nog interessanter."