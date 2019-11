Advocaat vergelijkt met Ajax: "Daar is Feyenoord helemaal niet aan toe"

Ajax speelde dinsdag met 4-4 gelijk tegen Chelsea en ook Dick Advocaat heeft de knotsgekke Champions League-wedstrijd gezien.

De trainer van is uitermate positief over de Amsterdammers. " speelde geweldig. Het lijkt wel of het bij hen vanzelf gaat", zegt de ervaren oefenmeester in gesprek met De Telegraaf .

"Er is zoveel techniek, zoveel mooi voetbal, als ik alleen al kijk naar sommige dingen in de wedstrijd tegen , zoals het keiharde inspelen van Hakim Ziyech op Donny van de Beek, de aanname die daarbij hoort en de afronding, dan is dat fantastisch. Het lijkt allemaal zo eenvoudig te gaan, maar het betekent alleen maar dat het allemaal geweldig in elkaar zit", stelt Advocaat, die vorige week arriveerde als trainer van Feyenoord na het vertrek van Jaap Stam. Hij merkt op dat de situatie in Rotterdam-Zuid 'totaal anders' is.

Lees beneden verder

"Hier maken de mensen zich druk als een speler van vijf miljoen op de bank zit. Bij Ajax halen ze spelers van zeventien of achttien miljoen euro en betalen ze enorme salarissen. Daar is Feyenoord helemaal niet aan toe, maar daar moet deze club wél naar toe. Dat gaat natuurlijk alleen maar als je resultaten blijft boeken", concludeert de trainer van Feyenoord.

Advocaat merkt dat het Nederlands voetbal in de lift zit en wijst richting , waar Erik ten Hag en Mark van Bommel genoemd werden als mogelijke opvolgers van de ontslagen Niko Kovac.

"Dat heb ik in geen jaren gehoord, Nederlandse trainers die in beeld zijn bij Europese topclubs. Alleen de namen van de oude garde onder de coaches vielen nog wel eens. Dus is dit een compliment aan het Nederlandse trainersgilde. Jongens als Ten Hag, Van Bommel, Cocu en misschien vergeet ik er nog een of twee, hebben toch wat neergezet. Dat speelt zeker mee", stelt Advocaat, wiens ploeg het donderdagavond in de groepsfase van de opneemt tegen Young Boys.