Advocaat: "Toen ik het terugzag, begreep ik Van Boekel eigenlijk pas"

Dick Advocaat heeft bij nader inzien toch begrip voor de beslissing van Pol van Boekel om FC Utrecht geen penalty te geven tegen PSV.

Afgelopen zondag besloot de scheidsrechter na het bekijken van de beelden een overtreding van Denzel Dumfries op Simon Gustafson onbestraft te laten en Advocaat was het duidelijk niet eens met Van Boekel, maar daar komt hij nu op terug. "Ik had het geval met Timo Letschert niet gezien de eerste helft", doelt de FC Utrecht-trainer op het moment dat de verdediger aan het shirt van Luuk de Jong hing. "Ik kan me voorstellen, dat als je die niet hebt gegeven, je ook die laatste in ons voordeel niet geeft. Toen ik het terugzag, begreep ik Van Boekel eigenlijk pas."

De oefenmeester zet in gesprek met De Telegraaf nog altijd zijn vraagtekens bij de VAR en noemt het afgekeurde doelpunt van Ajax tegen Real Madrid als voorbeeld. "Niemand ziet iets. De scheidsrechter niet, de spelers van Ajax niet, de spelers van Real Madrid niet. En toch gaat de VAR ingrijpen", zegt de Kleine Generaal vol onbegrip. "Die goal was allang geaccepteerd."



Advocaat, die onlangs de deur om als trainer aan de slag te gaan bij Feyenoord weer op een kier zette, is van mening dat het videosysteem op deze manier wel bezig kan blijven. "Na twintig keer kijken ziet de VAR altijd wel iets. Maar de VAR zal blijven en Advocaat niet, ik kan er beter niet meer over praten", zegt de oefenmeester. "Ik win het er toch niet van."