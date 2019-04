Advocaat straft Letschert in de rust: "Hij zei dingen die niet kunnen"

Dick Advocaat heeft geen goed woord over voor het optreden van FC Utrecht in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Zijn team verloor met 5-0.

Met die beschamende nederlaag kwam een einde aan de ongeslagen reeks van acht competitieduels op rij van de nummer vijf van de . Advocaat heeft zijn spelers een vrije dag ontnomen en zal vermoedelijk ook nog een gesprek aangaan met Timo Letschert.



"We zouden zondag een vrije dag hebben, maar die gaat nu niet door", maakt de trainer na de oorwassing duidelijk in gesprek met FOX Sports . "Dit sloeg nergens op. Het was een totale off-day . Je kunt verliezen, maar niet op deze manier. Het hele elftal was slap. Met het voetbal viel het misschien nog wel mee, maar qua instelling zaten we absoluut niet in de wedstrijd."



"We gaven de goals ook heel makkelijk weg. Er was geen enkele scherpte in de duels. Dit is onacceptabel", aldus Advocaat, die Letschert in de rust achterliet in de kleedkamer. De verdediger werd gestraft door zijn trainer, zo blijkt na afloop. "Nee, hij was niet geblesseerd. Hij zei dingen in de rust die niet kunnen. Daarom heb ik hem gewisseld."



Volgens Voetbal International hebben meerdere ploeggenoten van Letschert aangegeven dat het incident in de rust invloed had op de tweede helft. ADO leidde bij rust met 3-0 en breidde die voorsprong in de slotfase van de wedstrijd verder uit. Letschert sprak na afloop niet met de pers; hij ging wel in gesprek met directeur Jordy Zuidam en met assistent-trainer Rick Kruys.