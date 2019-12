Advocaat spuwt andermaal gal over de VAR: "Ik ben nog steeds geen fan"

Nick Marsman was zondagmiddag tegen Vitesse (0-0) schlemiel én held bij Feyenoord.

De doelman veroorzaakte een strafschop toen hij Riechedly Bazoer opzichtig een duw gaf in het strafschopgebied. De sluitpost van de Rotterdammers maakte vervolgens zijn fout goed door de inzet van Tim Matavz te keren. Scheidsrechter Pol van Boekel wilde in eerste instantie geen penalty geven aan , maar ging op advies van de VAR toch overstag.



"Ik wilde in een rechte lijn naar de bal en hij (Bazoer, red.) loopt in de weg", legt Marsman na afloop uit bij FOX Sports. Matavz leek de strafschop over te mogen nemen, daar de -doelman te vroeg van zijn lijn leek te komen. De beelden wezen echter uit dat dit niet het geval was.

"Gelukkig werd die beslissing teruggedraaid", benadrukt de opgeluchte Marsman, die sinds de start van het seizoen 2014/15 al driemaal een strafschop weggaf, meer dan elke andere keeper in de . "Met die nieuwe regel is het super moeilijk om op de doellijn te blijven staan."



Marsman, die de geblesseerde Kenneth Vermeer vervangt onder de lat bij Feyenoord, geniet van zijn nieuwe status in De Kuip. "Het is puur genieten, ik voel me weer een beetje voetballer", aldus de ex-speler van onder meer en . De vervanger van Vermeer baalt evenwel van het 0-0 gelijkspel tegen Vitesse van zondag. "Gezien de kansen in de tweede helft denk ik dat je hier moet winnen. Maar we geven weinig weg. Dat is een goed teken."



De beslissing van de VAR om Vitesse alsnog een strafschop te geven viel slecht bij Dick Advocaat. "Ik ben nog steeds geen fan", verzucht de trainer van Feyenoord. "Het blijft willekeur hoe mensen daar naar kijken."

"Hij (Van Boekel, red.) kan een penalty geven, maar ik vind het zo overdreven dat hij dan opnieuw zou moeten worden genomen. Ze weten van gekkigheid niet meer hoe ze moeten fluiten."