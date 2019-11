Advocaat schuift vervanger Fer naar voren en meldt absentie voor EL-duel

Renato Tapia vervangt Leroy Fer in het elftal van Feyenoord voor het Europa League-duel met Young Boys van donderdagavond.

Dat heeft trainer Dick Advocaat woensdagmiddag op een persconferentie laten weten. Eric Botteghin, die zondag tegen ook al verstek moest laten gaan wegens een hamstringblessure, is niet op tijd fit voor de ontmoeting met de Zwitsers in Europees verband. Rick Karsdorp, die tegen VVV uit voorzorg werd gewisseld, is wel gewoon beschikbaar.

"Iedereen is beschikbaar, behalve Botteghin. Die is er niet bij", wordt Advocaat geciteerd door onder meer RTV Rijnmond . De opvolger van Jaap Stam in De Kuip wil dat zijn spelers weer met vertrouwen aan wedstrijden beginnen en dat de aanhang ook weer reden tot juichen krijgt. "Er is best wat gebeurd bij deze club. Ik kan me voorstellen dat de supporters niet zo staan te springen. Wij moeten het dus doen. Als wij het goed doen, is het boven ook stil. Het ligt vooral ons, maar ook aan de staf. Hoe snel kunnen we het bewerkstelligen? De beleving zag er gisteren (dinsdag, red.) op de training best aardig uit, vond ik. Dat zeg ik niet zo snel."

De eveneens voor de persconferentie aangeschoven Jens Toornstra weet nu al dat Advocaat de lat hoog legt voor zijn spelers. "Er wordt wat anders van ons gevraagd. Een andere visie. We waren veel met elkaar bezig vond ik. Dat werkte goed. Zonder groots te spelen 3-0 winnen in Venlo is prima denk ik."

De middenvelder weet dat een zege op Young Boys cruciaal is voor Europese overwintering, daar er al tweemaal is verloren in de groepsfase van de . "We hebben in de uitwedstrijd tegen nog wel een punt nodig. Maar je weet nooit hoe het loopt. Het is heel belangrijk om thuis je wedstrijden te winnen."

Young Boys won twee weken geleden met 2-0 van en Toornstra is dan ook op zijn hoede voor de opponent van donderdag. "Zij speelden vooral de tweede helft heel compact, wachtend op de counter waarin ze heel snel zijn. Voor morgen is het belangrijk dat we niet onnodig balverlies leiden en zo counters inleiden." De vierde wedstrijd van Feyenoord in de poulefase begint donderdag om 21.00 uur.