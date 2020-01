Advocaat rekent af met gerucht: "Die naam is uit de lucht komen vallen"

Oghuzan Özyakup is hard op weg naar Feyenoord, zo bevestigt Dick Advocaat dinsdagavond voorafgaand aan het bekerduel met Fortuna Sittard.

De trainer van geeft voor de camera van FOX Sports toe dat het 'er goed uitziet' wat betreft de middenvelder van . Hij zet wel vast een streep door de naam van Lewis Baker.

De naam van zowel Özyakup als Baker werd de voorbije dagen gelinkt aan Feyenoord. Baker, contractspeler van , zou volgens De Telegraaf als alternatief gelden voor Özyakup, die de gedroomde kandidaat is om het middenveld van Feyenoord te komen versterken. "Dat is uit de lucht komen vallen. Ik weet bij God niet wie dat in de media heeft gebracht", vertelt Advocaat vlak voor de hervatting van het vorige gestaakte bekerduel van Feyenoord met over de geruchten rondom Baker.

Özyakup is wél hard op weg naar Feyenoord, zo laat Advocaat doorschemeren. De 27-jarige middenvelder liet zelf dinsdagmiddag tegenover diverse Turkse media al weten onderweg naar Nederland te zijn om zich te verbinden aan Feyenoord. De Rotterdammers gaan Özyakup naar verluidt voor een halfjaar huren van Besiktas, waar de middenvelder op een zijspoor was beland.

"Het ziet er goed uit", aldus Advocaat, die wel een slag om de arm houdt. "Hij heeft nog niet getekend. En je weet: zolang er nog niet getekend is, is er niets zeker."

Fortuna Sittard en Feyenoord hervatten hun onderlinge bekerwedstrijd vanavond om 20:00 uur vanaf de 63ste minuut, bij een 1-1 stand. Het duel werd vorige week gestaakt vanwege de dichte mist in Sittard en zal nu uitgespeeld worden. "We moeten in elk geval zo min mogelijk risico nemen. Het zijn maar 27 minuten", waarschuwt Advocaat zijn manschappen. "We moeten met de achterhoede iets meer drukken naar het middenveld. Dat deden we vorige week niet: toen liepen we te veel naar achteren. Dan maken we het onszelf moeilijk."

Advocaat heeft in aanloop naar het duel wel geoefend op strafschoppen, mocht de stand na negentig minuten en verlenging nog steeds gelijk zijn. "Ik geloof er niet in, maar ik heb het wel gedaan. Ik ken onze jongens nog niet zo goed, dus ik wilde wel zien hoe ze de ballen in het doel schoten. Maar het is geen garantie. Ik heb dat meer voor het gevoel gedaan", zegt de ervaren oefenmeester daarover.