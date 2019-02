Advocaat neemt het op voor Bazoer: "Dan begrijp je er toch niks van?"

Dick Advocaat heeft het in een interview opgenomen voor Riechedly Bazoer. De middenvelder kreeg na afloop van PEC Zwolle - FC Utrecht een rode kaart.

Bazoer kreeg het na afloop van het duel, dat in 4-3 voor PEC eindigde, aan de stok met de vierde official en de speler zou hem een duw hebben gegeven. De official reageerde fel na die duw en woorden van Bazoer.



"Die Bazoer is natuurlijk ook teleurgesteld", aldus Advocaat, die cynisch verder gaat. "En die geeft die vierde man, die heeft natuurlijk een verschrikkelijk belangrijke functie, een duwtje. En dan geeft hij hem rood, ja sorry, loop door en zeg: niet meer doen, jochie . Maar ga geen rood geven, dan begrijp je er toch niks van? De vierde man mag dan ook een beslissing nemen, verschrikkelijk zeg."



"Volslagen belachelijk van Advocaat", reageert Kenneth Perez, die als analist het duel van PEC en FC Utrecht zag. "Ik heb nog nooit een vierde official zo tekeer zien gaan. Dus dit is niet alleen even langslopen en een duwtje geven, daar moet meer aan de hand zijn. Een hele rare reactie van Advocaat."



Ook Bruggink snapt niets van de reactie van Advocaat en begrijpt ook de actie van Bazoer niet. "Hoe kun je dat nou doen, man? Vorige week had hij al dat gedoe over die wissel met Advocaat. En nu dit, waar ook weer een schorsing overheen gaat. Hij is een half jaar gehuurd, en hij wilde zich weer laten zien..."



Volgens Perez heeft Advocaat spelers in huis gehaald die licht onvlambaar zijn. "Ze nemen iedereen die Advocaat wil. Ik ken Bazoer van Ajax, die gaat om het kleinste uit zijn dak. Oussama Tannane is niet meer beschikbaar en Michiel Kramer hebben we nog niet in actie gezien. Het is maar te hopen dat daar niets mee gebeurt. Advocaat heeft spelers gehaald die het voor je kunnen doen, maar je ook in de problemen kunt brengen. Van andere trainers zou je zeggen dat zij hun selectie niet in de hand hebben."