Advocaat: "Met alle respect, maar daar heb ik geen concurrentie in"

Dick Advocaat sluit niet uit dat hij ook volgend seizoen trainer van FC Utrecht is. De 71-jarige coach heeft in de Domstad een aflopend contract.

John van den Brom werd de laatste weken nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Utrecht. Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam gaf reeds al aan dat hij eerst in gesprek zal gaan met Advocaat en laatstgenoemde legt de bal volledig bij de clubleiding.



Zuidam gaf in gesprek met FOX Sports aan dat de club de tijd neemt om te kijken naar wat de beste oplossing is voor komend seizoen en de jaren daarna. Van den Brom, die na dit seizoen bij AZ wordt opgevolgd door Arne Slot, staat op het kandidatenlijstje van Utrecht. Ook Maurice Steijn van VVV-Venlo is naar verluidt in beeld, maar Zuidam zal hoe dan ook eerst om de tafel gaan met Advocaat.



"Ik zal tegen Utrecht zeggen dat ze moeten doen wat zij denken dat goed is voor de club", reageert Advocaat volgens De Telegraaf . Dat Van den Brom en Steijn in de wandelgangen worden genoemd, doet Advocaat weinig. "Met alle respect, maar daar heb ik geen concurrentie in", klinkt het. "Dat bedoel ik niet hooghartig, maar als ik voor die namen bang moet zijn... Nee, sorry. Er is voor mezelf dan geen concurrent, maar Utrecht kan er anders over denken."