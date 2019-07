Advocaat komt met update over Nouri: "Hij ligt nu in het ziekenhuis"

Het is maandag precies twee jaar geleden dat Abdelhak Nouri tijdens een oefenduel tussen Ajax en Werder Bremen een hartstilstand kreeg.

Als gevolg daarvan liep hij ernstige en blijvende hersenschade oplJohn Beer, advocaat van de familie Nouri, verscheen maandagavond in het televisieprogramma Nieuwsuur en gaf daarin een update over de toestand van de 22-jarige Nouri.

Vrij snel nadat Nouri in een oefenwedstrijd in Oostenrijk, waar zich destijds voorbereidde op het nieuwe seizoen, in elkaar zakte als gevolg van een hartstilstand, werd al snel duidelijk dat de professionele voetbalcarrière van de middenvelder voorbij zou zijn. Volgens Beer is de situatie van Nouri 'onveranderd'. "Als je iemand niet reanimeert terwijl hij een hartstilstand heeft gehad, dan betekent dat dat het zuurstofrijke bloed de hersenen niet bereikt. Als dat een tijd duurt, sterven de hersencellen af en die groeien ook niet meer bij. De neurologische situatie na die lange tijd waarin hij niet gereanimeerd is, blijft gelijk."



"Er is een subcomateuze situatie waarin er subtiel contact is, met name tussen de familie en Abdelhak", vervolgt de advocaat. "Dat is geen contact zoals u en ik dat hebben, maar het is er in enige mate wel. Ik heb hem bezocht in de instelling waarin hij verbleef en heb gezien dat de familie contact met hem had. Je vraagt je af of dat iets is wat de familie zelf voelt, maar er zijn door medici en paramedici aanwijzingen opgehangen hoe je met hem communiceert. Ik heb zelf gezien dat een therapeut met hem contact kon maken. Maar nogmaals, niet zoals u en ik praten, maar heel subtiel", benadrukt de advocaat.



Beer geeft voorts aan dat Nouri op dit moment 'in het ziekenhuis ligt': "Hij heeft een tijd in een verpleeghuis gelegen, maar omdat er problemen zijn die opgelost moeten worden, is die weer even naar het ziekenhuis. Dat is wel vaker gebeurd. Op het ogenblik gaat het om een longontsteking. Dat is vaker gebeurd. Dat wordt opgelost door de medici en zolang dat weer in balans is, gaat hij terug naar het verpleeghuis."



De familie Nouri heeft nog altijd wel de intentie om Nouri zelf thuis te gaan verzorgen, benadrukt Beer tot slot. "De familie heeft van meet af aan aangegeven dat zij zelf voor Abdelhak wil zorgen. Dat bekent dat er een setting nodig is waarin dat ook goed mogelijk is. In het begin heb ik heel kritisch gekeken of dat überhaupt wel goed en verantwoord was. Ik ben ontzettend onder de indruk geraakt van de familie. Ik heb ook met artsen gesproken en heb gezien dat het respect aanwezig is bij de artsen. Het zal dus gaan om een plek waar Abdelhak kan verblijven, dicht bij de woning van zijn ouders en waar de familie makkelijk kan komen om de zorg te verrichten. De zorg wordt in ploegendienst verricht door de familie", besluit Beer.