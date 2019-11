Advocaat: "Ik zou het een verrassing vinden als wij weten te winnen"

Feyenoord verloor in september in Schotland van Rangers FC en de Rotterdammers krijgen donderdagavond de kans om zich te revancheren.

The Gers komen dan in de return van de groepsfase van de op bezoek in De Kuip en zullen dan een gehavend treffen, zo onthulde trainer Dick Advocaat woensdagmiddag op een persconferentie.

"Dat zijn er wel een paar, ja, maar ik ga niet zeggen wie. Een groot aantal spelers is er niet bij", tekende De Telegraaf op uit de mond van de oefenmeester. Rick Karsdorp, Edgar Ié, Ridgeciano Haps en Nicolai Jörgensen gelden als twijfelgevallen voor het treffen met de ploeg van manager Steven Gerrard.

"Of die blessures me irriteren? Ach, je moet het nemen zoals het is", aldus Advocaat.



"Wat er niet is, is er niet. Daar kan ik niets aan veranderen. De andere jongens willen dolgraag laten zien dat zij erin horen." De ervaren oefenmeester was in het verleden drie jaar werkzaam bij de tegenstander van donderdag en hij kent Rangers dus ook goed: "Ik zou het een verrassing vinden als wij weten te winnen", is hij eerlijk. "Natuurlijk, Rangers is geen of . Maar ze hebben een heel goede ploeg."



"Dat heb je in de uitwedstrijd van Feyenoord in Schotland kunnen zien. Rangers dicteerde het spel. In Nederland onderschat men het Schotse voetbal nog wel eens", sluit hij af.

Feyenoord staat momenteel, met hetzelfde puntenaantal als , op de derde plek in Groep G van de Europa League. Gedeelde koplopers BSC Young Boys en Rangers hebben drie punten meer dan de Rotterdammers.