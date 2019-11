Advocaat houdt hoop op overwintering: "Die Portugese competitie is toch niks?"

Bij Feyenoord-trainer Dick Advocaat overheerste na afloop van de Europa League-wedstrijd tegen Rangers FC (2-2) vooral teleurstelling.

De Rotterdammers staan na het gelijkspel onderaan in Groep G en moeten hopen op een wonder in de laatste wedstrijd tegen . "Ik ben toch wel een beetje teleurgesteld", aldus Advocaat tegenover FOX Sports.

De ervaren coach zag zijn elftal een lesje in efficiëntie krijgen van Rangers. "Ik denk dat er meer in had gezeten dan 2-2. De manier waarop we gespeeld hebben kost heel veel kracht. Continu het afjagen, dat hebben we goed gedaan."

"Zij hebben twee kansen, het zijn twee goals. Daar zit nou net het verschil in. Voor de rest kan ik me niet herinneren dat ze bij de goal geweest zijn. Dan moet je jezelf belonen, dat hebben we niet gedaan."

begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam na 33 minuten verdiend op voorsprong via Jens Toornstra. De Eredivisionist had voor rust zelfs vaker kunnen scoren. "Het was zeker de beste eerste helft onder mijn leiding", zegt Advocaat.

"Op het laatst gingen we te veel in de breedte spelen, in plaats van diepte te zoeken. Maar dit kost zoveel kracht, wat dat betreft kan ik het ook wel begrijpen. We hebben er alles aan gedaan, maar meer zat er gewoon niet in."

Advocaat acht zijn ploeg zeker nog niet kansloos in Groep G. "Dan moeten we het maar in Porto doen, toch? Ik zie Rangers thuis wel winnen van Young Boys, maar dan moeten we zelf wel winnen. Porto heeft wel een uitstekende ploeg, die hebben geloof ik nog geen wedstrijd verloren in de Portugese competitie, maar ja, da's niks. Die competitie is toch niks?", glimlacht de oefenmeester.