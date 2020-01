Advocaat: "Hij heeft het ook gelijk naar buiten gebracht, dat is jammer"

Dick Advocaat wil de selectie van Feyenoord in deze transferwindow met twee spelers versterken.

De Rotterdamse club werd in dat kader in verband gebracht met Aleksandr Kokorin, die Advocaat nog kent van zijn periode als bondscoach van Rusland. Veel hoop dat de 28-jarige aanvaller van Zenit Sint-Petersburg daadwerkelijk op korte termijn in De Kuip wordt gepresenteerd is er echter niet bij de ervaren oefenmeester.

Advocaat legt uit hoe het verhaal-Kokorin van de grond kwam. "Ik werd opgebeld door een journalist uit Rusland en toen heb ik gevraagd om te informeren", vertelt de -trainer vrijdag aan RTV Rijnmond. "Dat heeft hij gedaan. maar hij heeft het ook gelijk naar buiten gebracht. Dat is jammer." Kokorin beschikt bij Zenit over een contract dat komende zomer afloopt.

Een huurdeal met Zenit voor Kokorin is wellicht een optie, maar Advocaat verwacht niet dat Feyenoord in staat is om de Russische spits op uitleenbasis naar Rotterdam te halen. "Dat geloof ik niet. Het is een heel grote jongen, qua voetbal en qua salaris. Bij Zenit (voormalige club van Advocaat, red.) komt hij niet aan de bak, en daar kennen ze mij, misschien dat ze denken: laat hem maar vijf maanden bij Advocaat lopen."

Kokorin werd in september vorig jaar op borgtocht vrijgelaten na een gevangenisstraf vanwege een vechtpartij en mishandeling in 2018. Hij speelde dit seizoen nog geen minuut voor Zenit.

Advocaat heeft een contract tot het einde van het seizoen bij Feyenoord, al duiken er hier en daar verhalen op dat de 72-jarige coach ook na de zomerstop in Rotterdam werkzaam is. De opvolger van Jaap Stam in De Kuip wil echter niet op de zaken vooruit lopen. "Nee, het is niet van toepassing, dus daar geef ik geen antwoord op", aldus Advocaat, momenteel met Feyenoord op trainingskamp in Marbella.