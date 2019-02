Advocaat: "Het irriteert me mateloos dat er zo'n negatieve teneur is over mij"

Dick Advocaat is vrijdag tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen PSV dieper ingegaan op de reden om Feyenoord af te zeggen.

De Rotterdammers hebben de 71-jarige coach benaderd om Giovanni van Bronckhorst na dit seizoen op te volgen. Advocaat stond in eerste instantie open voor de functie, maar heeft bedankt na de negatieve reacties vanuit de voetbalwereld op het feit dat hij in verband werd gebracht met Feyenoord. "Het irriteert me mateloos aan de negatieve teneur over mij, daar heb ik helemaal geen zin in", aldus de trainer.

Advocaat wordt in Utrecht na dit seizoen opgevolgd door John van den Brom en kon zijn loopbaan als trainer een vervolg geven in De Kuip. Toen bekend werd dat Advocaat was benaderd door technisch directeur Martin van Geel, merkte de trainer veel negatieve geluiden. "Ik heb het niet alleen over praatprogramma's, maar ook over supporters. Er moet veel gebeuren bij Feyenoord en daar moet je lekker voor in je vel zitten en dat zit ik niet", aldus Advocaat, geciteerd door de NOS .



De trainer laat weten dat hij na FC Utrecht naar alle waarschijnlijkheid niet meer aan de slag gaat als trainer. "In Nederland ben ik normaal gesproken wel klaar, ja", aldus Advocaat, die een zichtbaar geïrriteerde indruk maakte. Waar hij zich aan ergert? "Aan alles. Het irriteert me mateloos dat er zo'n negatieve teneur is over mij. Daar heb ik helemaal geen zin in. Of ik me vereerd voelde dat Feyenoord me wilde? Als ik heel eerlijk ben vond ik het ook niet meer dan logisch, gezien wat zij wilden hebben. Ze zochten een ervaren trainer. Als je zegt dat Advocaat te oud is, ga ik met je mee, maar daarnaast kun je weinig zeggen over mijn carrière."



Eerdere kritiek vanuit de media dat Advocaat de laatste jaren geen prijzen heeft gewonnen, veegt hij van tafel. "Er wordt geroepen dat ik de laatste zes, zeven, acht jaar niets heb gewonnen. Maar dat is inherent aan hoe ik er zelf in stond", aldus de trainer, die de laatste jaren het liefst dicht bij zijn woonplaats Den Haag wilde werken. "Ik heb niet langdurig bij een club gezeten, dus ik ben niet drie á vier jaar bij een club gebleven om prijzen te winnen. Dan win je geen prijzen. Ik heb dingen gedaan die dicht bij huis waren."