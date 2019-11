Advocaat heeft tegen Young Boys opnieuw geen plaats voor Senesi

Dick Advocaat begint donderdagavond met Feyenoord aan de Europa League-wedstrijd tegen Young Boys zonder Marcos Senesi.

De ervaren oefenmeester houdt zo veel mogelijk vast aan het basiselftal ten opzichte van zondag tegen (0-3 winst). Alleen de geschorste Leroy Fer is vervangen door Renato Tapia.

Dat betekent dat Jan-Arie van der Heijden opnieuw een centraal duo vormt met Edgar Ié. Senesi dient dus op de reservebank plaats te nemen. De Argentijn werd deze zomer als topversterking gehaald, maar heeft nog weinig kansen gekregen om zijn prijskaartje van zeven miljoen euro terug te betalen.

Onder de lat neemt Kenneth Vermeer plaats, met voor zich zoals gezegd Ié en Van der Heijden. Karsdorp en Haps bezetten de backposities en op het middenveld staan Toornstra, Tapia en Kökcu.

Voorin gokt Advocaat op een bevlieging van Berghuis, Jörgensen of Sinisterra. De Deense centrumspits scoorde afgelopen weekend eenmaal, terwijl Berghuis twee goals voor zijn rekening nam.

Voor is het treffen met Young Boys van cruciaal belang. De Rotterdammers staan met drie punten uit drie wedstrijden onderaan in Groep G en hebben een overwinning nodig om uitzicht op overwintering in de te behouden.

Twee weken geleden verloor Feyenoord, met trainer Jaap Stam nog op de bank, in een teleurstellende uitwedstrijd met 2-0 van Young Boys.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Ié, Van der Heijden, Haps; Toornstra, Fer, Kökcü; Berghuis, Jörgensen en Sinisterra.