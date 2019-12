'Advocaat geeft groen licht voor tijdelijk vertrek van middenvelders'

Feyenoord is van plan om Wouter Burger en Achraf El Bouchataoui in januari op tijdelijke basis uit te lenen, zo weet het Algemeen Dagblad te melden.

De twee zelf opgeleide middenvelders komen nauwelijks in de plannen van trainer Dick Advocaat voor, waardoor de Rotterdammers het beter achten om hen elders ervaring op te laten doen.

De achttienjarige Burger kwam dit seizoen nog tien keer in actie in de en vier keer in de voorrondes van de .

Hij speelde zijn laatste wedstrijd echter op 20 oktober tegen en na het vertrek van Jaap Stam later die maand is hij niet meer van de bank af gekomen in de Nederlandse competitie.

El Bouchataoui, die begin volgend jaar zijn twintigste verjaardag viert, wacht nog altijd op zijn eerste officiële wedstrijd in de hoofdmacht.

De middenvelder maakte dit seizoen wel een aantal keer deel uit van de wedstrijdselectie in de Eredivisie, maar van een debuut is het vooralsnog niet gekomen.

is nu op zoek naar een club in de Eredivisie of waar de middenvelders ervaring op kunnen doen.

Deze beslissing hangt samen met de plannen van Advocaat om zijn selectie eens goed door te lichten.

In de winterse transferperiode zou de oefenmeester bovendien graag twee aanwinsten willen verwelkomen.