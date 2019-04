Advocaat deelt anekdote: "Moest weer zo nodig laten zien wie de trainer was"

FC Utrecht gaat zaterdagavond op bezoek bij ADO Den Haag, de club die Dick Advocaat een warm hart toedraagt.

De trainer van de bezoekende partij, woonachtig in Den Haag, kreeg in aanloop naar de wedstrijd de vraag of hij na afloop mee terug de spelersbus in gaat naar Utrecht. "Ik ga altijd mee terug", aldus Advocaat, die een opvallende anekdote aanhaalde.

Bij veel clubs is het gebruikelijk dat spelers een joker mogen inzetten, waardoor zij eens per seizoen niet met de spelersbus terug hoeven. Bij Advocaat is daar geen sprake van. "Als trainer van , toen was ik nog heel jong, speelden we uit bij . Peter Hoekstra heeft me na die dag nooit meer aangekeken. Hij vroeg aan me: 'Trainer, mijn ouders zijn 25 jaar getrouwd. Mag ik in Groningen blijven?' Toen sprak ik de legendarische woorden: 'Je ouders zijn 25 jaar getrouwd, jij toch niet?' Dus die moest mee heen en weer. Moest ik weer zo nodig laten zien dat ik de trainer was", wordt Advocaat geciteerd door Voetbal International. "Dat zou ik nu wel anders doen, maar niet voor mezelf. Ik zal altijd mee terug gaan. Achteraf vond ik het voor Hoekstra wel wat gênant. Driehonderd kilometer heen en weer."



Advocaat speelde in het verleden voor , maar was daar nooit trainer. De ex-coach van onder meer PSV, en Sunderland sluit uit dat hij ooit nog trainer wordt van ADO. "Nee, in Nederland is het voor mij wel gedaan. ADO zal ik dus nooit trainen", aldus de Utrecht-trainer. "Achteraf was het leuk geweest om ook ADO gedaan te hebben, maar het is nu eenmaal zo gelopen", vervolgt hij in De Telegraaf. "Ik hoop nog altijd dat ADO wint, behalve dan deze wedstrijd, want nu moet de beste winnen. Als ik daar kom en ik hoor dat lied 'Oh, oh Den Haag', dan vind ik dat geweldig. Dat hoort echt bij ADO."