Advocaat bezorgd om korte vakantie: "Misschien handig als Ajax wat geld geeft"

Voor FC Utrecht lonkt een korte zomerstop, nu de KNVB de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft uitgesteld.

De KNVB maakte donderdag bekend dat het programma van zondag 28 april naar woensdag 15 mei verhuist en daarmee tevens de laatste en 34e speelronde wordt. Het reguliere -seizoen eindigt daardoor later dan gepland en het is dan ook niet ondenkbaar dat de play-offs enkele dagen na 25 mei zullen eindigen, de dag waarop normaliter de laatste wedstrijd van de play-offs wordt gespeeld. "Ze hebben al weinig vrij, hè? Stel, je eindigt de 29ste en je wint de play-offs. Dan moeten ze op 23 juni alweer beginnen. Dat is echt kort, hoor. Ik vind het allemaal een beetje krom", wordt Dick Advocaat vrijdag geciteerd door het Algemeen Dagblad.



zou oorspronkelijk op 28 april in actie komen tegen , maar doordat de Amsterdammers twee dagen later in Londen het eerste duel met spelen in de halve finales van de , is besloten de volledige laatste speelronde met bijna tweeënhalve week te verplaatsen. "Ik weet niet hoe veel mensen en clubs al hun plannen gemaakt hebben? Ik weet niet hoe ze dat moeten oplossen", vervolgt de trainer van Utrecht. "Ik weet dat hier de helft van de groep de reis al geboekt heeft. En dan heb je het over één club. Dat zal je dus bij andere clubs ook wel hebben."



Advocaat vindt het in principe niet verkeerd dat er aan Ajax wordt gedacht, aangezien de uitstekende prestaties van de Amsterdammers in Europa mede in het belang van het Nederlandse voetbal zijn. "Maar misschien is het handig als Ajax wat geld geeft aan clubs. Ze verdienen zo veel. Misschien krijgen ze clubs dan wel mee", aldus de ervaren oefenmeester, die volgend seizoen overigens niet meer voor de groep staat bij Utrecht.