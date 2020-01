Advocaat bevestigt interesse Feyenoord in 48-voudig international

Dick Advocaat hoopt in de tweede seizoenshelft te kunnen beschikken over Alexandr Kokorin.

Eerder deze week doken geruchten op over de interesse van in de 28-jarige spits van Zenit Sint-Petersburg en vrijdag heeft de trainer van de Rotterdammers tegenover RTV Rijnmond bevestigd dat hij de aanvaller graag ziet komen. Advocaat rekent zich echter nog niet rijk, want hij verwacht dat het lastig gaat worden om Kokorin naar Rotterdam te halen.

Advocaat heeft zijn wensen kenbaar gemaakt bij de clubleiding van Feyenoord. Hij hamert op de komst van 'één of twee nieuwe spelers'. "Het bestuur is echt welwillend, ik heb het gevoel dat ze alles proberen om het te bewerkstelligen", zo laat hij weten in gesprek met Feyenoord TV .

Tegenover Rijnmond laat de trainer weten dat Kokorin graag aan zijn selectie wil toevoegen. Als bondscoach van Rusland liet hij hem ooit debuteren in de nationale ploeg.

Lees beneden verder

Kokorin raakte eind 2018 nog in opspraak toen hij samen met Pavel Mamaev van FK Krasnodar werd aangehouden na een ruzie in een café. Daarbij sloeg Kokorin een hoge functionaris van het Russische ministerie van Handel met een stoel op het hoofd. Kokorin en Mamaev werden vervolgens gefilmd toen zij buiten rake klappen uitdeelden aan een chauffeur, die daarbij hersenschade opliep.

De aanvaller van Zenit kreeg een celstraf van negentien maanden opgelegd, maar begin september werd hij op borgtocht vrijgelaten. Dit seizoen speelde hij nog geen minuut voor Zenit, waar zijn contract tot aan het einde van het seizoen doorloopt.

Waar Advocaat hoopt op de komst van Kokorin, mag de talentvolle middenvelder Wouter Burger De Kuip tijdelijk verlaten. De trainer bevestigt dat de jeugdinternational op huurbasis elders ervaring op mag doen op het hoogste niveau. De achttienjarige Burger komt onder Advocaat niet meer aan spelen toe en mag derhalve uitkijken naar een andere club.