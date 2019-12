Advies voor Mark van Bommel: "Daar is hij ook nog steeds een clubicoon"

PSV ontsloeg maandag Mark van Bommel vanwege de aanhoudende slechte resultaten.

De club uit Eindhoven, die zondag met 3-1 verloor van , is afgezakt naar de vierde plaats in de en het congé van de oefenmeester werd onvermijdelijk na een belabberde reeks van twee zeges in twaalf duels. Volgens de NOS was er sprake van 'groeiende onvrede, zowel intern als extern' over het functioneren van de trainer.

De 'optelsom van onvrede' bestaat volgens de omroep uit de bekoelde samenwerking met de in de zomer naar vertrokken Hirving Lozano, de besloten trainingen waar zelfs jeugdtrainers van niet welkom waren, de veelbesproken affaire rondom Jeroen Zoet en uiteraard het sportieve verval.

"Er kwamen steeds meer scheurtjes in de PSV-familie. En dat pikt directeur Toon Gebrands niet", zegt NOS-verslaggever Joep Schreuder. "Eendracht maakt macht, staat er in het clublied."

"Dat is waar PSV voor staat. De geledingen op de Herdgang hadden niet meer de gezamenlijke afstemming. Het ontslag van Van Bommel is een optelsom geweest", zo analyseert Schreuder. "De slechte resultaten, het gedoe met Lozano en later Zoet of het omhoog kijken naar de tribune in de wedstrijd tegen . Het deed hem niet goed. De veelbelovende ontwikkeling van de jonge coach Van Bommel is de verkeerde kant opgegaan."

Het was voor het eerst in zeven jaar dat PSV een trainer ontsloeg. Fred Rutten was in maart 2012 de laatste coach die voortijdig moest vertrekken. De 42-jarige Van Bommel, die in de zomer van 2018 Phillip Cocu opvolgde, was bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van PSV en won geen enkele prijs.

PSV begon onder Van Bommel nog wel zeer sterk aan 2018/2019 met dertien zeges op rij in de Eredivisie, maar de landstitel moest aan gelaten worden. Dit seizoen werden de resultaten steeds minder.

Schreuder vindt dat Van Bommel in de luwte moet proberen om zichzelf in het trainersvak omhoog te werken. "Misschien kan hij het net als Erik ten Hag proberen bij de beloften van . Net als bij PSV is hij ook daar nog steeds een clubicoon."