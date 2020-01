ADO winkelt opnieuw in Engeland en strikt oude bekende van Lex Immers

ADO Den Haag maakte eerder op de maandagmiddag al de komst van George Thomas bekend.

en de Welshman is niet de enige aanwinst voor de club van trainer Alan Pardew van de dag. Laurens De Bock komt namelijk eveneens naar Cars Jeans Stadion: de 27-jarige verdediger wordt gehuurd, met optie tot koop, van Leeds United.

De Bock werd opgeleid door het Belgische Lokeren, waar hij in 2009 ook in het profvoetbal debuteerde. De linksback maakte vier jaar later de overstap naar en speelde daar tussen 2013 en 2018 177 wedstrijden, waaronder 30 Europese duels.

In België speelde hij bovendien samen met Lex Immers, die Club tweeënhalf jaar geleden inruilde voor ADO. Begin 2018 volgde een overstap naar het Engelse Leeds United, maar zijn avontuur in de Championship werd geen onverdeeld succes.

De Bock kwam niet verder dan een handvol wedstrijden namens de the Peacocks en de voormalig jeugdinternational van België werd uitgeleend aan KV Oostende en Sunderland, waar hij de eerste helft van dit seizoen actief was.

Zijn dienstverband bij the Black Cats is nu echter vervroegd ten einde gekomen, ten faveure van ADO. "Ik heb veel goede dingen gehoord en gezien van de club, zoals bijvoorbeeld de fanatieke fans en het mooie stadion."

"Ik kan niet wachten om hier aan de slag te gaan", reageert hij op de officiële kanalen van zijn club op zijn nieuwe stap.

"Het team heeft een moeilijke eerste seizoenshelft achter de rug, maar we gaan er alles aan doen om op overtuigende wijze in de te blijven. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen."

verwelkomde onlangs ook al Sam Stubbs, terwijl Alan Pardew werd gestrikt als nieuwe trainer.