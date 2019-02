ADO vol 'onbegrip en afkeer' na vandalisme in Amsterdam

ADO Den Haag heeft vrijdagmiddag een statement naar buiten gebracht naar aanleiding van diverse incidenten van afgelopen nacht in Amsterdam.

Meerdere ADO-fans richtten in aanloop naar de wedstrijd van zondag tegen Ajax vernielingen aan in de hoofdstad. Verkeersborden, bushaltes, ramen van café's en het beeld de Dokwerker werden beklad. De club uit Den Haag reageert vol onbegrip en distantieert zich van de acties.



De politie van Amsterdam kreeg vrijdagochtend een onbekend aantal meldingen binnen. "Maar eentje is heel opvallend. De Dokwerker is ook beklad. Ongepast", laat een woordvoerder weten aan het Algemeen Dagblad. Het beeld op het Jonas Daniël Meijerplein is ter nagedachtenis aan de Februaristaking in 1941. Deze staking begon in Amsterdam en was een protest tegen de Jodenvervolging in Europa. "Ze hebben gelukkig alleen de onderarm en linkerheup beklad. Waarschijnlijk zijn ze gestoord of durfden ze het toch niet aan om het helemaal onder te spuiten."



Hakenkruizen en de leuzen '070 FCDH' en 'Anti 020' waren vanochtend door Amsterdam heen te zien. "ADO Den Haag distantieert zich met klem van de gebeurtenissen die afgelopen nacht op diverse locaties in Amsterdam hebben plaatsgevonden. In aanloop naar de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Ajax benadrukt ADO Den Haag dat de misdragingen tot veel onbegrip en afkeer bij de club hebben geleid", aldus een statement op de clubsite."Uiteraard hebben wij kennisgenomen van het vandalisme in Amsterdam", zegt algemeen directeur Mattijs Manders. "Wij keren ons als club nadrukkelijk tegen deze onbegrijpelijke acties. Het is respectloos en triest. Het is vanzelfsprekend dat wij met ADO Den Haag afstand nemen van deze gebeurtenissen, die we sterk afkeuren, maar we vinden het belangrijk om dat ook via deze manier te benadrukken."Eerder deze week kondigden Ajax-supporters aan om zondagmiddag tijdens de wedstrijd in Den Haag te zullen protesteren. Fans van de club uit Amsterdam zijn al sinds 2006 niet meer welkom bij uitwedstrijden van Ajax in Den Haag. "Destijds gaven wij al aan ons niet neer te leggen bij het besluit van de burgermoeder van de Hofstad. Daarom demonstreren wij a.s. zondag in Den Haag vanaf 12.15 uur gedurende de wedstrijd", zo meldt de AFCA Supportersclub op Facebook. "Met vijf bussen (249 supporters) is de AFCA Supportersclub aanwezig in de binnenstad om daar te protesteren tegen dit absurde besluit gebaseerd op ongegronde argumenten."