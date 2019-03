ADO laat langer verblijf Kishna voorlopig in het midden

Ricardo Kishna weet nog niet of hij volgend seizoen opnieuw bij ADO Den Haag voetbalt.

Kishna wordt door ADO gehuurd van , maar de 24-jarige aanvaller speelde dit seizoen wegens een zware knieblessure voorlopig nog geen wedstrijd in de hoofdmacht van de club uit de Hofstad. Jeffrey van As, manager voetbalzaken, laat op de officiële website weten dat hij hoopt dat Kishna de huurperiode positief kan afsluiten en dat hij nog niet weet of hij volgend seizoen andermaal actief zal zijn in het Cars Jeans Stadion.



"We wisten van te voren dat Ricardo nog een lange weg te gaan had en dat is ook gebleken. We hopen, vooral ook voor hem, dat hij dit seizoen nog op een positieve manier kan afsluiten. Of er eventueel een langer verblijf in zit, hangt af van meerdere partijen", stelt van As. maakt tegelijkertijd bekend dat de optie in het aflopende contract van Elson Hooi is gelicht, waardoor hij nu vastligt tot medio 2020.



"Dit was voor ons een eenvoudige keuze. We zijn tevreden over Elson en hebben hem er graag bij", concludeert de manager voetbalzaken van ADO. Ook Mike Havekotte, Lex Immers, John Goossens en Sheraldo Becker zijn in het bezit van een aflopende verbintenis en hebben van de club een nieuw contractvoorstel gekregen. "Wij willen deze spelers graag belonen met een nieuw contract. Ze hebben alle vier een voorstel voor een meerjarige overeenkomst in beraad."



Erik Falkenburg, Melvyn Lorenzen en Trevor David hebben daarentegen een zogenaamde 'formele opzegging' gekregen van ADO, al betekent dit niet per se dat de club niet doorgaat met het drietal. "Met Erik, Melvyn en Trevor zullen we in een later stadium nog kijken of er een gezamenlijke toekomst is. De gesprekken met deze spelers zullen binnenkort of in de laatste fase van het seizoen plaatsvinden."