ADO komt met reactie op vermeend spreekkoor richting Ihattaren

ADO Den Haag heeft via de officiële kanalen gereageerd op de ophef rond het duel met PSV (0-3 verlies) afgelopen zaterdag.

Tijdens het duel zouden fans Mo, waar is je vader nou? hebben geroepen richting Mohamed Ihattaren, maar volgens de supporters van ADO zou hier absoluut geen sprake van zijn.

ADO komt maandagmiddag tot dezelfde conclusie. 'Tijdens en na de thuiswedstrijd van tegen zijn er in de media berichten verschenen over een bepaald spreekkoor dat in het Cars Jeans Stadion te horen zou zijn geweest aan het adres van een speler van PSV.'

'Naar aanleiding hiervan heeft ADO Den Haag een onderzoek ingesteld, waaruit de volgende conclusies zijn gekomen', zo begint de club in het persbericht.

'ADO Den Haag heeft een dergelijk spreekkoor tijdens de wedstrijd niet waargenomen en heeft hier tijdens en na de wedstrijd ook geen melding en/of bevestiging van gekregen van de veiligheidsorganisatie, de politie en/of de arbitrage.'

'Na het bestuderen van de beelden en geluidsfragmenten kan worden bevestigd dat het desbetreffende spreekkoor richting de PSV-speler niet aan de orde is geweest', zo klinkt het.

Jacco van Leeuwen, voorzitter van supportersvereniging Haagsche Bluf, claimde dat er sprake was van een andere leus, namelijk Homo's vieren carnaval.

"Daar kun je ook wel iets van vinden natuurlijk, maar er is niets kwetsends geroepen naar Ihattaren", verzekert hij.

"Wij wensen hem en zijn familie sterkte en kracht om het verlies van zijn vader een plaats te geven en hopen dat hij een mooie loopbaan tegemoet gaat."