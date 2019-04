ADO Den Haag versterkt zich met begeerde amateur: "Hij had meerdere opties"

Milan van Ewijk mag zich speler van ADO Den Haag noemen, zo maakt de club vrijdagmiddag bekend via de officiële kanalen.

De achttienjarige rechtsback komt over van Maassluis en heeft bij zijn nieuwe werkgever een contract tot medio 2022 getekend. Van Ewijk zal zich in de aanloop naar het volgende seizoen aansluiten bij ADO.



Van Ewijk maakt dit seizoen indruk in Maassluis en werd al in verband gebracht met clubs als , , en Excelsior. ADO is er dus echter in geslaagd om de concurrentie af te troeven: "Milan had meerdere opties en het is mooi dat zijn keuze op is gevallen", vertelt manager voetbalzaken Jeffrey van As.



"Milan is een moderne en felle rechtsachter, die aanvallend ingesteld is. Zijn drive naar voren past bij onze club. Zijn aanvalslust gaat overigens niet ten koste van het verdedigende werk. We zien veel potentie in Milan, maar hij krijgt wel rustig de tijd om zich te ontwikkelen", weidt de sportbestuurder verder uit over de nieuwste aanwinst van zijn club.Van Ewijk maakte in het verleden jaren deel uit van de jeugdopleiding van en stapte in 2016 over naar Excelsior Maassluis. In mei 2018 werd hij met zeventien jaar en 253 dagen de jongste speler ooit in de Tweede Divisie namens zijn club. Dit seizoen speelde hij vooralsnog 25 wedstrijden, waarin hij goed was voor zes assists.