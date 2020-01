ADO Den Haag laat opvolger van Nasser El Khayati per direct gaan

Pawel Cibicki is niet langer speler van ADO Den Haag.

De huurovereenkomst van de 26-jarige aanvaller van Leeds United is ontbonden, waardoor hij per direct uit het Cars Jeans Stadion vertrekt, zo meldt ADO zaterdag via de officiële kanalen.

Cibicki werd afgelopen zomer binnengehaald als opvolger van Nasser El Khayati, die naar Qatar SC vertrok. "Pawel is een creatieve, aanvallend ingestelde speler die voorin op meerdere posities uit de voeten kan", vertelde toenmalig manager voetbalzaken Jeffrey van As destijds.

"Een rol als nummer tien kan hem ook liggen. Pawel heeft bewezen dat hij met beide benen, maar ook met het hoofd kan scoren. Met de komst van deze aanwinst hebben we meer aanvallende mogelijkheden."

De tijdelijke samenwerking tussen Cibicki en ADO, die inclusief een optie tot koop was, werd echter geen onverdeeld succes. Hij kwam tot drie optredens in de en één duel in de TOTO . Hij kreeg één keer een basisplek, in de uitwedstrijd tegen op 27 september. Daarna kwam hij echter niet meer in actie in een officieel duel van de Haagse hoofdmacht, waardoor er gekozen werd voor een vroegtijdig vertrek.

Voor zijn periode in het Cars Jeans Stadion speelde Cibicki voor Malmö FF, Jönköpings Södra IF (huur), Leeds United, Molde FK (huur) en IF Elfsborg (huur). El Khayati was de afgelopen seizoenen zeer belangrijk voor ADO. Hij kwam tot 25 doelpunten en 24 assists in twee seizoenen voor de Hagenaren.