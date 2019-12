ADO Den Haag krijgt in opmerkelijk statement Chinese miljoenen beloofd

Het is momenteel onrustig bij ADO Den Haag.

Trainer Alfons Groenendijk besloot afgelopen week ontslag te nemen, nadat er op zaterdag met 4-0 verloren werd van .

United Vansen, de Chinese grootaandeelhouder, belooft nu volgens Voetbal International in een statement dat de nieuwe trainer in de Hofstad een budget krijgt om zaken te doen op de winterse transfermarkt.

United Vansen wenst te benadrukken dat het onzin is dat ze afgelopen zomer niet wilden investeren.

"Waar wij graag hadden gezien dat het budget was verhoogd aan de inkomenskant, was het de toenmalige ADO-directie die voorstelde het spelersbudget met zeshonderdduizend euro terug te schroeven voor het begin van de transfermarkt."

De toenmalige leiding, die bestond uit Henrik-Jan Rinner (interim-directeur) en Ad Melkert (voorzitter RVC), heeft inmiddels plaatsgemaakt voor Mohammed Hamdi. De nieuwe algemeen directeur presenteerde onlangs een nieuw meerjarenplan aan de Chinese investeerders, die onder de indruk raakten.

"Het was de eerste keer in alle jaren als grootaandeelhouder dat het management van een dermate duidelijke en indrukwekkende presentatie heeft gegeven met betrekking tot de toekomst van de club", stelt United Vansen.

"Gezien de huidige positie van ADO Den Haag in de en de toekomstplannen die aan ons zijn gepresenteerd, hebben we besloten ADO een helpende hand te bieden en fondsen beschikbaar te stellen voor de aankomende transferperiode, mits dat noodzakelijk is."

"Het is aan de directie en de nieuwe hoofdtrainer om te bepalen welke investeringen noodzakelijk zijn", zo valt er te lezen in het statement.

Maurice Steijn zou momenteel de voornaamste kandidaat zijn om bij ADO aan de slag te gaan.