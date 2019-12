ADO Den Haag haalt Pardew voor de rest van het seizoen in huis

Alan Pardew is de nieuwe hoofdtrainer van ADO Den Haag, zo meldt de club maandag via de officiële kanalen.

De 58-jarige Engelsman heeft een contract tot het einde van dit seizoen getekend bij de nummer zeventien in de . De leiding van ADO was op zoek naar een nieuwe trainer na het vertrek van Alfons Groenendijk, die begin december opstapte na een reeks teleurstellende resultaten. Pardew zit op 19 januari voor de eerste keer op de bank bij ADO, dat die dag bezoek krijgt van hekkensluiter .

Het Algemeen Dagblad wist vorige week maandag te melden dat Pardew topkandidaat was bij ADO. De clubleiding wilde dat de ervaren coach tegen al op de bank zou zitten, maar die plannen vonden geen doorgang.

In de Johan Cruijff ArenA nam interim-trainer Dirk Heesen voor de laatste keer de honneurs waar. Door de pijnlijke 6-1 nederlaag tegen Ajax blijft ADO in degradatiegevaar. Aan Pardew, die zondag op de tribune zat in Amsterdam, de taak om zijn nieuwe werkgever voor de Eredivisie te behouden.

Pardew keert na ruim anderhalf jaar terug in de trainerswereld. De nieuwbakken oefenmeester van ADO werd in april 2018 ontslagen door West Bromwich Albion en was daarna clubloos. Voor de Engelsman is het zijn eerste klus buiten de eigen landsgrenzen. Pardew was in zijn trainersloopbaan eerder werkzaam voor Reading, , Charlton Athletic, , en .

Volgens Omroep West geeft ADO een transferbudget van een klein miljoen euro mee en mag hij een eigen assistent meenemen. Edwin de Graaf, tot voor kort assistent-coach bij ADO, keert na een handgemeen met Donny Gorter niet meer terug in het Cars Jeans Stadion.

ADO werd na het vertrek van Groenendijk gelinkt aan onder meer Maurice Steijn, die als speler en trainer een verleden heeft in Den Haag. De in oktober door Al Wahda ontslagen coach wilde echter niet tussentijds instappen, waarna de aandacht werd verlegd naar andere kandidaten. Steijn is wél bereid om na afloop van dit seizoen terug te keren bij ADO. Mede hierdoor is ook gekozen voor een samenwerking van slechts een halfjaar met Pardew.